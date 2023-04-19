يريد الحفاظ على جوهرته.. مانشستر سيتي يمنح هالاند عقدا جديدا طويل الأمد

ذكر تقرير إعلامي أن مانشستر سيتي يهدف لمنح المهاجم إيرلينغ هالاند عقدا جديدا طويل الأمد بعد إلغاء الشرط الجزائي في عقده الحالي.

وذكرت بوابة "ذي أثلتيك" (The Athletic) اليوم الأربعاء أن هالاند الذي انضم إلى "السيتيزنز" قادما من بوروسيا دورتموند، سجل 47 هدفا في 40 مباراة خاضها في كل المسابقات هذا الموسم، حيث ينافس مانشستر سيتي على التتويج بالثلاثية.

وأضافت البوابة أن عقد هالاند الحالي ينتهي في 2027 ويتضمن 150 مليون جنيه إسترليني (186 مليون دولار) كشرط جزائي لعام 2024؛ ولكن هذا كان مرتبطا بمستقبل المدرب جوسيب غوارديولا، الذي مدد تعاقده حتى 2025.

وكنتيجة لهذا، حذف البند ولكن وفقا للتقرير لم يتضح بعد ما إذا كان عقد هالاند يتضمن أي شروط جزائية أخرى من عدمه.

وأوضحت "ذي أثلتيك" أن "مانشستر سيتي يريد أن يمنحه عقدا جديدا لتأكيد بقائه مع النادي لفترة طويلة، وأنهم يعتقدون أنه جاهز للمفاوضات وعلى الأقل هذه المرة لا يخطط للرحيل للنادي الذي يحلم اللعب به وهو ريال مدريد".

وانتقل الإعصار النرويجي الصيف الماضي من دورتموند مقابل 58 مليون يورو وهذا المبلغ الذي لا يتناسب مع قيمة اللاعب السوقية كان مدرجا في عقد انتقال هالاند من سالزبورغ النمساوي إلى "أسو الفستيفال" في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجل هالاند حتى الآن 47 هدفا في 40 مباراة لمانشستر سيتي بكافة المسابقات هذا الموسم.