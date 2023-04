وجه آخر لكرة القدم.. ميكروفون ينقل حديث الحكم واللاعبين خلال مباراة في الدوري الفرنسي

لاقت التجربة التي نفّذها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، خلال إحدى مباريات "الليغ ون"، بتعليق ميكروفون بحكم الساحة لسماع ما يدور بينه وبين اللاعبين استحسان المتابعين ووسائل الإعلام، كما أعرب مشجعون عن أمنيتهم بتطبيقها في الدوري الإنجليزي.

ونشرت منصة "أمازون" (Amazon) عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مقطع فيديو للتجربة التي تمت خلال مباراة ليون ونانت بالدوري الفرنسي.

This is what referees really say to footballers during a game… 🗣️

A fascinating insight from Ligue 1! 👀🇫🇷 pic.twitter.com/jfBcyhSe0g

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) April 18, 2023