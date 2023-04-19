"لن يفلت أحد من العقاب".. لامبارد يهدد لاعبي تشلسي بعد خسارتهم أمام ريال مدريد

تعهد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي بعدم ترك أي شخص يفلت من العقاب، وذلك بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بهدفين دون رد أمام ريال مدريد.

وتعرض تشلسي للهزيمة الرابعة على التوالي، إذ سجل رودريغو هدفين في مباراة الإياب ليقود الريال للفوز برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتعني أحدث خسارة لتشلسي أن لامبارد أشرف على أسوأ سلسلة للفريق في كل المسابقات منذ ما يقرب من 3 عقود، وذلك عقب عودته بمنصب مدرب مؤقت.

وقال لشبكة بي تي سبورت "أنتم تلعبون لتشلسي، في كل مباراة تلعبونها يجب أن تقدموا كل ما لديكم. لن أترك أي لاعب يفلت من العقاب ويجب أن نظهر هذا، هذا المعيار لا يمكن أن نتجاهله".

وأردف "لعبنا جيدا طوال 60 دقيقة. صنعنا فرصا، ولكن يجب استغلالها. لا يمكنك أن تثني على الأداء كثيرا عندما تخسر بهذا المستوى".

وأكمل "لكننا تحسنا كثيرا. كان النادي أكثر تقدما في هذه المسابقة، ويمكن للاعبين أن يأخذوا هذا الشعور معهم إلى الأمام في المستقبل".