على حساب تشلسي ونابولي.. ريال مدريد وميلان يبلغان نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن جدد الأول فوزه على تشلسي الإنجليزي 2-0، وتعادل الثاني مع مواطنه نابولي 1-1 في إياب ربع نهائي المسابقة.

وسجل البرازيلي رودريغو غوس هدفين قاد بهما فريقه ريال مدريد لتجاوز تشلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، لينتظر حامل اللقب المتأهل من مواجهة بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي التي تقام الأربعاء.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من المباراة، وحاول خلاله أصحاب الأرض قلب النتيجة على ريال مدريد، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل في ظل تألق البلجيكي تيبو كورتوا حارس "الملكي".

وفي الشوط الثاني نجح ريال مدريد بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 58، بعد هجمة مرتدة قادها رودريغو ثم مرر الكرة إلى مواطنه فينسيوس جونيور، الذي أعادها له من جديد ليهز بها شباك الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا.

وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 80 بعد مجهود فردي رائع من الأورغوياني فيدريكو فالفيردي قدم لزميله تمريرة على طبق من ذهب، ليحسم الأمور تماما لصالح فريقه.

وفي المباراة الثانية، تعادل ميلان مع مواطنه نابولي بهدف لمثله، ليتأهل إلى نصف النهائي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، إذ انتهت المباراة الأولى بفوزه بهدف.

وسجل الفرنسي أوليفيه جيرو هدف ميلان في الدقيقة 43 بعد مجهود فردي مميز من البرتغالي رافائيل لياو، ليعوض إهدار ركلة جزاء في الدقيقة 21، إذ تصدى حارس نابولي أليكس ميريت لتسديدته ببراعة.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع أدرك النيجيري فيكتور أوسمين هدف التعادل لنابولي، دون أن يكفي فريقه للعبور.

وبذلك قضى ميلان على أحلام نابولي في التأهل إلى نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ليكتفي الفريق الجنوبي بلقب الدوري الإيطالي، الذي بات قريبا جدا من خزائنه.

ويلتقي ميلان في نصف النهائي مع المتأهل من مباراة جاره إنتر ميلان وبنفيكا البرتغالي، علما أن "النيراتزوري" فاز في مباراة الذهاب بلشبونة بنتيجة 2-0.