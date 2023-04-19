شاهد- لقطة الموسم في النرويج.. لاعب يوقف هجمة خطيرة بعد تعرض منافسه لإصابة

خطف المهاجم بارد فيني، لاعب فريق بران، المنافس بالدوري النرويجي لكرة القدم، الأضواء في البطولة المحلية بعد موقف له ينم عن روح رياضية عالية.

وحل بران -فريق اللاعب فيني- ضيفا على نظيره أود بي كي -يوم الأحد 16 أبريل/نيسان الجاري، لحساب الجولة الثانية من الدوري النرويجي.

ومع حلول الدقيقة 19 من المباراة، ركض فيني خلف تمريرة طويلة من أحد زملائه، لكن مدافع الفريق المنافس سوندري جوهانسن، توقف عن اللعب بسبب إصابة عضلية تعرض لها.

ومن خلال مقطع الفيديو، يتضح أن فيني كان بإمكانه إكمال اللعبة والوصول إلى مرمى أود، وقد تنتهي بهدف للفريق الضيف تضعه في المقدمة.

🇳🇴👏 An example of peak sportsmanship & professionalism in the Norweigan Premier League by Brann striker, Bård Finne. pic.twitter.com/ufOZt9b9GN — EuroFoot (@eurofootcom) April 17, 2023

لكن فيني أوقف اللعب أولا، ثم أخرج الكرة خارج حدود الملعب، ليحظى بتصفيق آلاف الجماهير الموجودة على مدرجات ملعب أود ستاديون.

قبل ذلك حاول جوهانسن اللحاق بالكرة وفيني، لكنه استسلم في النهاية ووقع على الأرض.

ولاقى مقطع الفيديو المذكور انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد مشاهديه حاجز 6 ملايين مشاهدة.

ومن سوء حظ فيني أن فريقه خسر المباراة بنتيجة 2-0، ويحتل فريق أود بي كي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما يوجد فريق بران في المركز السادس برصيد 3 نقاط.

في هذه الأثناء، أشار موقع "غيف مي سبورت" (Give Me Sport) البريطاني، أن مثل هذه اللقطات تأتي امتدادا للقطات أخرى شهدها الدوري الإنجليزي.

وأبرز اللقطات -حسب الموقع- حين أمر الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز السابق، لاعبيه بالسماح لأستون فيلا بتسجيل هدف، أو لقطة الإيطالي باولو دي كانيو حين أمسك الكرة بيده بعد عرضية من أحد زملائه، بعد سقوط بول جيرارد، حارس إيفرتون، على الأرض مصابا.