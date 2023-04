شاهد- لقطة الموسم في النرويج.. لاعب يوقف هجمة خطيرة بعد تعرض منافسه لإصابة

خطف المهاجم بارد فيني، لاعب فريق بران، المنافس بالدوري النرويجي لكرة القدم، الأضواء في البطولة المحلية بعد موقف له ينم عن روح رياضية عالية.

وحل بران -فريق اللاعب فيني- ضيفا على نظيره أود بي كي -يوم الأحد 16 أبريل/نيسان الجاري، لحساب الجولة الثانية من الدوري النرويجي.

ومع حلول الدقيقة 19 من المباراة، ركض فيني خلف تمريرة طويلة من أحد زملائه، لكن مدافع الفريق المنافس سوندري جوهانسن، توقف عن اللعب بسبب إصابة عضلية تعرض لها.

ومن خلال مقطع الفيديو، يتضح أن فيني كان بإمكانه إكمال اللعبة والوصول إلى مرمى أود، وقد تنتهي بهدف للفريق الضيف تضعه في المقدمة.

🇳🇴👏 An example of peak sportsmanship & professionalism in the Norweigan Premier League by Brann striker, Bård Finne. pic.twitter.com/ufOZt9b9GN

— EuroFoot (@eurofootcom) April 17, 2023