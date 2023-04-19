شاهد- لتحقيق المعجزة وتخطي مانشستر سيتي.. بايرن ميونخ يستلهم نسخة 2015 في دوري الأبطال

لدى سؤاله عن إمكانية قيام بايرن ميونخ بـ"ريمونتادا" ضد مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قال توماس توخيل مدرب البافاري "نحتاج إلى معجزة.. إنه جبل عال".

وأضاف "إذا نظرنا إلى قمة هذا الجبل الضخم فقط، سنشعر بالإحباط، ونقول لأنفسنا إننا لن نصل إلى القمة أبدا. علينا أن نتعامل مع كل شوط على حدة.. أصعب شيء هو بدء المغامرة".

ولكن على توخيل ليس النظر إلى قمة الجبل، بل النظر إلى الخلف والعودة إلى موسم 2014-2015 يوم قلب البافاري -الذي كان يدربه وقتها بيب غوارديولا مدرب السيتي الحالي- الطاولة على بورتو في إياب الدور نفسه في المسابقة القارية الأم.

وكانت نتيجة الذهاب صاعقة لرجال المدرب غوارديولا، إذ استطاع فريق "التنانين" الفوز ذهابا 3-1 في البرتغال وكان يكفيهم التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدف نظيف في ألمانيا للتأهل، لكن نجوم البايرن -وقتها- كشروا عن أنيابهم وافترسوا بورتو 6-1 (بينها 5 أهداف في الشوط الأول) وعبروا بسهولة إلى نصف النهائي.

ووقتها أنقذ اللاعبون مدربهم غوارديولا من صدمة خروج ثانية من المسابقة القارية في نسختين متتاليتين.

ورغم أن مانشستر سيتي ليس بورتو، فإن توخيل يعتمد في منازلته الكروية مساء اليوم الأربعاء على أمرين.

ويشرح أنه "في مباراة كرة القدم، هناك دائمًا لحظة تحظى فيها بدعم المشجعين وقليل من الحظ. إذا كان الباب مفتوحًا قليلًا، يتعين علينا وضع قدمنا داخله".

وكان البايرن خسر مباراة ذهاب ربع النهائي أمام "السيتيزنز" بثلاثية نظيفة -الثلاثاء الماضي- ويواجه الآن ما يبدو أنها مهمة مستحيلة في مباراة الإياب بميونخ.

من جهته، قال المدافع الدولي الفرنسي للنادي البافاري بنجامان بافار "سبق وأن شاهدنا في الماضي ريمونتادا لماذا لا نفعلها غدا (مساء اليوم)؟"

ويحتاج عملاق ألمانيا إلى الفوز بفارق 4 أهداف للتأهل إلى نصف النهائي أو الفوز بفارق 3 أهداف وفرض التمديد أو ركلات الترجيح في حال استمر الفارق 3 أهداف الليلة في ملعب "أليانز أرينا".

وحذر غوارديولا من قدرة النادي البافاري على تحقيق المعجزة.

وقال غوارديولا الذي أشرف على تدريب بايرن ميونخ من 2013 إلى 2016 قبل الانضمام إلى السيتي، "عملت هنا في بايرن ميونخ وأعرف عقلية هذا النادي. إنها موجودة في كل مكان، إنها في جلد النادي. إنهم يثقون بقدرتهم على القيام بذلك".

وأضاف "عندما تكون في هذا النوع من الأندية، هناك شعور بأن أي شيء يمكن أن يحدث. لديهم تاريخ في هذه المسابقة، لقد كبروا معها".

وتابع "لقد مررت بلحظات لا تُصدق هنا، مع عائلتي. النادي استثنائي. لدي العديد من الأصدقاء. أتمنى أن يظل المشجعون هادئين".

وكان المدرب البالغ من العمر 52 عاما قد قاد بايرن ميونخ إلى نصف نهائي المسابقة القارية العريقة 3 مرات (2014، 2015، 2016) دون الذهاب إلى أبعد من ذلك.

وخسر غوارديولا مباراة نهائية مع مانشستر سيتي عام 2021 أمام تشلسي الذي كان يشرف على تدريبه وقتها توخيل.