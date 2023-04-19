خصومات من رواتب اللاعبين بملايين اليوروهات.. عواقب ضخمة لعدم تأهل تشلسي إلى دوري الأبطال الموسم المقبل

إخفاق تشلسي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل يعني أن لاعبيه يخسرون ملايين اليوروهات من رواتبهم.

وأقصي "البلوز" أمس الثلاثاء من ربع نهائي المسابقة القارية الأم بخسارته برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، إضافة إلى أن الفريق يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب البريميرليغ ويبتعد بفارق 14 نقطة عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع المؤهل إلى المسابقة القارية، أي أن مشاركته شبه مستحيلة في دوري الأبطال الموسم المقبل والتي تُدخل عشرات ملايين اليوروهات على خزانة النادي.

وبعد شراء الملياردير الأميركي تود بوهلي الفريق، فرض نظاما للمكافآت والأجور لعقود اللاعبين مرتبطا بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا من عدمه، فإن تأهلوا حصلوا على مكافآت وإن غابوا فإن أجورهم ستتأثر.

وهذه السياسة تختلف بشكل جذري عن الذي كان متبعا في عهد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي السابق والذي كان يكافئ اللاعبين على فوزهم بالألقاب فقط.

وتكشف صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق مؤخرا أو الذين جددوا عقودهم -خلال عصر بوهلي- يفقدون 30% من رواتبهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تأكيدها أن بعض العقود كانت تتضمن زيادة بنسبة 50% في حال تأهل الفريق اللندني إلى دوري الأبطال.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيطبق نظام الأجور المتغير على الفور أو سيمنح اللاعبين فترة سماح.

ويعطي قرار فرض هيكل للرواتب محفزا للاعبين، لكنه يوفر أيضا لتشلسي درجة من الحماية ضد الخسارة المالية الناجم عن الإخفاق في التأهل لدوري الأبطال المربح.

في المقابل، يستمر أولئك الذين وقّعوا عقودا خلال حقبة أبراموفيتش في استلام رواتبهم كاملة.

وتعاقد تشلسي منذ قدوم بوهلي، مع 12 لاعبا جديدا بينما جدد 7 لاعبين حاليين عقودهم مع الفريق بشروط جديدة منذ رحيل أبراموفيتش، وهذا يعني أن أغلبية اللاعبين يتأثرون بخروج تشلسي من أبطال أوروبا.

ووفقا لما أوردته صحيفة "أتلاتيك" (The Athletic) يفتح "البلوز" الباب لرحيل أكثر من 12 لاعبا الصيف المقبل في مقدمتهم بن تشيلويل ومايسون ماونت وماتيو كوفاسيتش وبيير إيمريك أوباميانغ وكريستيان بوليسيتش وروبن لوفتوس تشيك.

أكثر من 600 مليون يورو في الإنفاق

وتحت قيادة بوهلي، أنفق تشلسي ما يصل إلى 611 مليون يورو. وهذا الاستثمار الجاد في عدد كبير من اللاعبين يفرض الآن هذه المبيعات المستقبلية.

وتعاقد رجل الأعمال الأميركي بوهلي مع المدرب غراهام بوتر بديلا للألماني توماس توخيل ثم أقال بوتر وتعاقد مع فرانك لامبارد كمدرب مؤقت، أما أبرز المنضمين للفريق فهم: