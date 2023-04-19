إصابة 42 شخصا.. اشتباك الجماهير مع الشرطة يتسبب بتأجيل مباراة في كولومبيا

أسفرت أحداث شغب عن إصابة العشرات من رجال الشرطة والجماهير الكولومبية، إلى جانب تأجيل مباراة أتلتيكو ناسيونال وأميركا دي كالي ضمن منافسات الدوري المحلي.

واشتبك أنصار فريق أتلتيكو ناسيونال مع قوات الأمن الموجودة في ملعب "أتاناسيو جيراردو"، قبيل لحظات من انطلاق المباراة ضد أميركا دي كالي، ضمن الجولة الـ14 من بطولة الدوري في كولومبيا.

وأكدت الشرطة الكولومبية إصابة 12 فردا من عناصرها بجروح، 10 منهم كانت إصاباتهم طفيفة، بينما تلقى الاثنان الباقيان الإسعافات الطبية.

¿Abuso de fuerza o control? En vídeo quedó el momento en el que un policía golpea con un extintor a un barrista, el día de ayer en el partido del Atlético Nacional vs. America, en Medellín.#CaliWeb #Colombia pic.twitter.com/sHTlsDiIxk — CaliWeb (@CaliWebCo) April 18, 2023

وعلى الجانب الآخر، أصيب 30 شخصا من مشجعي أتلتيكو ناسيونال بجروح، بعد أن اجتاح 100 منهم أرضية الملعب، ثم اشتبكوا مع الشرطة.

وتجاوز المشجعون الحواجز الإعلانية قبل أن يلقوا عُملات وأدوات معدنية على الشرطة، التي أجبرتهم في النهاية على التراجع.

وأعلن الاتحاد الكولومبي تأجيل المباراة، التي كانت مقررة في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين 17 أبريل/نيسان الجاري إلى موعد سيتم تحديده لاحقا.

وأكد الاتحاد الكولومبي عدم رضاه على المشاهد التي انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال في بيان: "إنه لن يقبل بالعنف في التعامل مع مثل هذه المواقف".

ومنذ بداية العام الجاري، تواصل جماهير أتلتيكو ناسيونال المعروفة باسم "الألتراس" احتجاجاتها على سياسة إدارة ناديها، المتعلقة بزيادة أسعار التذاكر، والتعاقدات الأخيرة، حيث ترى أن فريقها لا توجد به أسماء كبيرة.

وردا على ذلك أعلن النادي تعليق "المزايا الاقتصادية" الممنوحة لهذه المجموعة.

ويحتل أميركا دو كالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الكولومبي برصيد 21 نقطة، بفارق 7 نقاط عن إيتاغوي ديتايريس المتصدر، بينما يقبع أتلتيكو ناسيونال بالمركز الـ13، برصيد 16 نقطة.