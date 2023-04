يحتاج لتسجيل 19 هدفا في 8 مباريات.. هل ينجح هالاند في كسر رقم ميسي التاريخي؟

يستهدف الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي تحطيمَ أحد الأرقام الأسطورية المسجلة باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، حين كان لاعبا في صفوف برشلونة.

ومنذ انطلاق منافسات الموسم الكروي الحالي 2022-2023، سجّل هالاند 32 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال 28 مباراة لعبها.

وتؤكد صحيفة "أس" (As) الإسبانية أن هالاند سجل 4 ثلاثيات (هاتريك) و5 ثنائيات في الموسم الجاري، لكنه يواجه تحديا كان حتى وقت قريب يُنظر إليه على أنه مستحيل التحقق، وهو الوصول إلى رقم يملكه ميسي، وهو تسجيل 50 هدفا في موسم واحد.

من الطبيعي أن ينجح هالاند في زيادة غلته من الأهداف، مع الإشارة إلى بقاء 8 مباريات لمانشستر سيتي على انتهاء "البريميرليغ"، غير أنه بحاجة إلى عدد وافر منها لتجاوز رقم ميسي.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي -الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، وله مباراة لم يلعبها بعد- في لقاءاته المتبقية ضد: أرسنال المتصدر (74)، وفولهام، وويست هام يونايتد، وليدز يونايتد، وإيفرتون، وتشلسي، وبرينتفورد، وبرايتون.

ويتطلع هالاند إلى تسجيل 19 هدفا في المباريات المتبقية، من أجل تجاوز رقم ميسي المذهل الذي سجله في الدوري الإسباني.

ويُعتبر ميسي اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد، حين هز شباك منافسي برشلونة في "الليغا" 50 مرة، وذلك في موسم 2011-2012.

في ذلك الموسم الخارق للعادة لميسي، نجح "البرغوث" مرتين في تسجيل 4 أهداف (سوبر هاتريك) (ضد فالنسيا وإسبانيول)، بالإضافة إلى 6 ثلاثيات (هاتريك) في 37 مباراة بالدوري.

وللمصادفة، فإن ميسي كان أحد عناصر المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي يشرف حاليا على تدريب مانشستر سيتي وهالاند.

ويتوجب على هالاند التسجيل في جميع المباريات المتبقية بواقع 2.3 هدف في المباراة الواحدة، أو إحراز أكبر عدد من الأهداف في مواجهة واحدة، من أجل تعويض اللقاءات التي قد يخفق فيها بهز الشباك.

ومن الممكن أيضا لهالاند أن يصبح ثاني اللاعبين الأكثر تسجيلا في موسم واحد، في حال سجل 17 هدفا، ليرفع رصيده حينها إلى 49 هدفا.

وفي حال نجح هالاند في ذلك، فإنه سيزيح البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الوصافة، وهو الذي سجل 48 هدفا بقميص ريال مدريد في موسم 2014-2015.

يُذكر أن هالاند يحتاج إلى تسجيل هدف واحد فقط من أجل تجاوز رقم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الذي سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018، ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي في موسم واحد من 38 مباراة.

كما يتعين على هالاند تسجيل 3 أهداف، والوصول إلى الهدف رقم 35، ليحطم رقم الإنجليزيين أندي كول وألان شيرر، اللذين سجلا 34 هدفا في موسم واحد، ولكن من 42 مباراة.

The joint-most goals in a 38-match #PL season! @ErlingHaaland goes level with @MoSalah 🤝 pic.twitter.com/5Q7QI4Ucl5

— Premier League (@premierleague) April 15, 2023