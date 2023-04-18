طرد نحو 700 لاعب وأنذر أكثر من 4 آلاف.. تعرفوا على "الحكم الأكثر صرامة في العالم"

لمسيرة امتدت لأكثر من 47 عاما قاد خلالها أكثر من 4 آلاف مباراة يعد الإنجليزي مايك ستودارت "الحكم الأكثر صرامة في العالم"، حسب صحيفة "صن" (The Sun) البريطانية.

وستودارت (69 عاما) -الذي قال إنه سيستمر في إدارة المباريات إلى اليوم الذي لن تسعفه ركبتاه- طرد 689 لاعبا وأنذر 4387 لاعبا آخر.

ويضيف الحكم العاشق لفريق ليدز يونايتد (1960 و1976) أنه أدار مباريات في كافة درجات الدوري الإنجليزي وفي أوروبا، كما لا يزال يتذكر اليوم الذي رقي فيه لإدارة المباريات في البريميرليغ، والذي يعتبره "تتويجا لمسيرته الطويلة في الملاعب، لكنه يؤكد أهمية الدرجات الدنيا بالنسبة له".

وفي لقطة شهيرة في الكرة الإنجليزية يتذكر مواجهته للإيطالي فابريزيو رافانيلي (لاعب ميدلسبره) عام 1997 عندما كان حكما مساعدا.

واعترض رافانيلي على أكثر من حالة تسلل رفع فيها رايته لينتهي الاعتراض والمواجهة بطرد اللاعب الإيطالي.

وأوضح ستودارت أن رافانيلي "لم يتفوه بأي كلمة ولكن نظراته كانت كافية".