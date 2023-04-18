شاهد.. الريال "فريق الحكام" وبرشلونة "نادي فرانكو".. القصة الكاملة لحرب "الميرينغي" و"الكتالوني"

العلاقة الودية بين ريال مدريد وبرشلونة باتت من الماضي بعد أن فجرت قضية "نيغريرا" الخلافات بين الطرفين اللذين تخليا عن دبلوماسية الكلام، وواجها بعضهما البعض في نزال إعلامي يؤكد أن العودة إلى الوراء في علاقة الناديين باتت شبه مستحيلة.

شرارة الحرب المستجدة بين عملاقي الليغا، أشعلتها تصريحات خوان لابورتا رئيس البرسا الذي اتهم فيها الميرينغي بأنه النادي المفضل للحكومة.

وأضاف أن "ريال مدريد اعتبر الفريق القريب من السلطة، وفي العقود السبعة الماضية، كان المديرون التنفيذيون في لجان التحكيم دائما أعضاء في النادي أو أعضاء سابقين في مجلس إدارته".

وأكمل أن "رغبة ريال مدريد في اتخاذ إجراءات قانونية ضد برشلونة بادعاءات غير مسبوقة مثيرة للسخرية، طالما كانوا المفضيلن من قبل الحكام، حتى يومنا هذا كلنا نعرف ذلك، آمل أن يكشف ذلك في هذه القضية".

وجاء رد "الميرينغي" سريعا عبر فيديو بثته قناة الفريق التلفزيونية ثم نشر على حسابات الفريق في مواقع التواصل، ووصف الفيديو اتهامات لابورتا بأنها "أكاذيب"، وأشار إلى المساعدات التي تلقاها الفريق خلال سنوات فرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا بين 1939 و1975.

وأشار ريال مدريد إلى أن برشلونة منح فرانكو 3 ميداليات، إضافة إلى أن الفريق اختاره عضوا فخريا في النادي عام 1965.

وأضاف بيان الريال أن ملعب "الكامب نو" افتتحه فرانكو نفسه، وبرشلونة أنقذ 3 مرات من الإفلاس بدعم من فرانكو أيضا.

وأوضح أنه في عهد نظام فرانكو فاز برشلونة بـ 8 بطولات دوري و9 بطولات لكأس ملك إسبانيا، في وقت ظل فيه ريال مدريد 15 عاما يسعى للفوز بالدوري.

ويبدو أن هذا الفيديو لن يكون الأخير للبرسا في سياق حملة الرد، فصحيفة "ماركا" كشفت -أمس الاثنين- أن فريق العاصمة الإسبانية لا ينوي التخلي أو التسامح مع أي إشارة أو بيان يشكك في تاريخ أو حاضر النادي العريق.

وتتعلق قضية "نيغريرا" بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

ونقلت فرانس برس عن الادعاء "حصل وحافظ نادي برشلونة على اتفاقية شفهية سرية للغاية مع نيغريرا بحيث يقوم -بصفته نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية- مقابل المال بأفعال تمنح الأفضلية لنادي برشلونة بقرارات الحكام في المباريات التي يخوضها النادي وبالتالي في النتائج والمسابقات".

وأشار الادعاء إلى أن النادي الكتالوني دفع ما مجموعه أكثر من 7 ملايين يورو لنيغريرا بين عامي 1994 و2018.