سحبها من إندونيسيا لرفضها مشاركة إسرائيل.. الفيفا ينقل كأس العالم للشباب إلى الأرجنتين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاثنين، نقل بطولة كأس العالم للشباب -تحت 20 عاما- المقررة في الفترة من 20 مايو/أيار إلى 11 يونيو/حزيران، إلى الأرجنتين بدلا من إندونيسيا عقب تجريدها من الاستضافة، لرفضها مشاركة إسرائيل.

وقال "فيفا" عبر موقعه الإلكتروني، بعد اجتماع لمكتب مجلسه إن البطولة ستجمع 24 منتخبا "وستحلّ الأرجنتين محل إندونيسيا كدولة مضيفة".

El Bureau del Consejo de la FIFA ha confirmado a Argentina como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023™. ⬇️https://t.co/ScZfgcXQiT — FIFA Media (@fifamedia) April 17, 2023

وفازت الأرجنتين باللقب 6 مرات، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة التي سبق أن نظمتها في عام 2001.

وأضافت الهيئة أن قرعة مونديال تحت 20 عاما ستجرى الجمعة في مقر "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية.

وقبل ساعات من قرار الموافقة، أكدت الأرجنتين رسميا أنها جاهزة لاستضافة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، وذلك بعد تجريد إندونيسيا من الاستضافة إثر اعتراضها على مشاركة منتخب إسرائيل.

ووقّع وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا ورئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا على الضمانات المالية والإدارية التي طلبها فيفا، حسب ما أفاد تابيا.

#Institucional En un acto que se realizó en el predio que la AFA posee en Ezeiza, quedó oficializada la organización de la Copa del Mundo Sub 20 de 2023 en nuestro país. 📝 https://t.co/dpLRDvWaja pic.twitter.com/P1upCKA8NI — AFA (@afa) April 17, 2023

وتابع رئيس الاتحاد المحلي للعبة في فيديو مقتضب صادر عن وزارة الاقتصاد أنه كان من المقرر أن تنتهي "زيارة فنية" للجنة من الاتحاد الدولي الاثنين للإشراف على الملاعب التي ستقام عليها المباريات وكذلك المعسكرات التدريبية.

وكان من المقرر أن تستضيف عدة مدن في إندونيسيا كأس العالم تحت 20 عاما، لكن في نهاية مارس/آذار، جرّد "فيفا" البلد الآسيوي من الاستضافة.

وجاء هذا الإعلان بعد قرار إلغاء القرعة، بسبب دعوة من اثنين من حكام المقاطعات الإندونيسية إلى استبعاد إسرائيل من البطولة.