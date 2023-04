حكم برازيلي يطعن لاعبا ويلوذ بالفرار

أقدم حكم برازيلي على طعن لاعب خلال إحدى مباريات بطولات الهواة، في بلدية مونتيس كلاروس، الواقعة في مدينة ميناس غيرايس البرازيلية.

فخلال المباراة التي أقيمت أول أمس الأحد على ملعب "أكلاي" ذي الأرضية الترابية، اعترض أحد الفريقين على قرار الحكم بعدم احتساب ضربة جزاء.

وذكرت شبكة "تيرا" (Terra) البرازيلية، أن اللاعبين تجمعوا حول الحكم، واعترضوا بشدة على عدم منحهم ضربة جزاء، الأمر الذي أثار غضب الحكم البالغ من العمر 46 عاما، الذي استل سكينا من أحد الحاضرين، وطعن لاعبا.

Uma partida de futebol amador em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, foi interrompida nesse domingo (16), depois do árbitro do jogo esfaquear um dos jogadores pic.twitter.com/RDy7sGKPgh

— Itatiaia (@itatiaia) April 17, 2023