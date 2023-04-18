بعد تقرير يزعم إمكانية إلغاء عائلة غليزر لخطة بيع مانشستر يونايتد.. هبوط أسهم "الشياطين الحمر"

هبطت أسهم نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بواقع 13% أمس الاثنين؛ بعد أن أفاد تقرير بأن عائلة غليزر الأميركية واثقة من تأمين استثمارات ستسمح لها بالبقاء مالكة للنادي.

وتتوقع العائلة أيضا أن تساعد هذه الاستثمارات في مضاعفة قيمة النادي على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقا لما أوردته شبكة "إي إس بي إن" نقلا عن مصدر لم تسمه. ورفض مانشستر يونايتد التعليق.

وانخفض سهم النادي الإنجليزي إلى 18.91 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، عندما بدأت عائلة غليزر البحث عن خيارات تشمل استثمارا جديدا أو بيعا محتملا للنادي بعد 17 عاما من شراء العائلة لبطل الدوري الإنجليزي 20 مرة مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (977 مليون دولار).

وذكرت شبكة "سكاي" الإخبارية -السبت الماضي- أن شركة "كارلايل" للاستثمار المباشر دخلت في محادثات بشأن استثمار "ضخم" مع دخول المزاد على الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز مراحله النهائية.

وجزء صغير من أسهم النادي مدرج في بورصة نيويورك، وبلغت القيمة السوقية للنادي نحو 3.6 مليارات دولار مع إغلاق يوم الجمعة الماضي.

وتقدم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف بعرض ثان للنادي في مارس/آذار الماضي.

ورغم الحديث عن عروض عدة تلقاها النادي الإنجليزي في الأسابيع الأخيرة، فإن الشيخ جاسم وراتكليف لا يزالان الأوفر حظا للاستحواذ في حال رفعت عائلة غليزر الأميركية يدها عن النادي الذي اشترته في 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (980 مليون دولار).

ولن يصل أي من العروض الثلاثة إلى عتبة 6 مليارات جنيه إسترليني (7.2 مليارات دولار) المحددة من قبل عائلة غليزر التي تراجعت شعبيتها لدى الجماهير بشكل متزايد بعدما غاب الفريق عن ألقاب الدوري الممتاز منذ 2013 ولم يفز بأي لقب منذ 2017، قبل أن ينجح أخيرا في فك صيامه من خلال تتويجه بلقب كأس الرابطة المحلية.

ووفقا لما ورد، قدمت المجموعة القطرية عرضا بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني لملكية النادي بنسبة 100%، بينما يريد راتكليف شراء حصص غليزر مجتمعة والبالغة 69%.