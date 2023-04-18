التتويح بمونديال 2026 حلم مشروع للمغرب.. "أسود الأطلس" يتطلعون للفوز بكأس الأمم الأفريقية

قال سفيان بوفال جناح المغرب إن منتخب بلاده يجب أن يركز أولا في الفوز بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم قبل التفكير في حلم التتويج بكأس العالم 2026.

وحقق المغرب إنجازا لا سابق له لمنتخبات أفريقيا والعرب بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم في قطر العام الماضي، دفع المدرب وليد الركراكي إلى التحدث بثقة عن رغبته في الفوز بالنسخة المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واحتكرت منتخبات أوروبا وأميركا الجنوبية فقط لقب كأس العالم عبر التاريخ.

وقال بوفال الذي لعب دورا بارزا في مونديال قطر "يجب أن نرتب أولوياتنا، أولا يجب أن نفوز بكأس الأمم الأفريقية، نعرف جيدا أنها مسابقة صعبة ومعقدة، ثم سيبقى لدينا متسع من الوقت للتفكير في كأس العالم".

وأصبح منتخب المغرب أول المتأهلين لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تقام في ساحل العاج مطلع العام المقبل، ويسعى لمحو سلسلة إخفاقاته بالبطولة التي توّج بلقبها مرة واحدة فقط في 1976.

وأضاف مهاجم الريان القطري -في مقابلة مع قناة الكأس القطرية- أن "كأس الأمم مختلفة عن المونديال والظروف لم تكن في مصلحتنا في السابق، لذا يجب التحلّي بعقلية أقوى".

وتابع أن "في كأس العالم كل شيء رائع، في التدريبات والملاعب، لكن الأمر يختلف كثيرا في أفريقيا، يجب أن نتحلى بالواقعية وأن نستعد جيدا للبطولة التي لن تكون سهلة على الإطلاق".

وسجل بوفال (29 عاما) هدفا في فوز تاريخي للمغرب في مباراة ودية مع البرازيل 2-1 في طنجة الشهر الماضي، عدّها "احتفالا" بعد إنجاز قطر.

وأوضح لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي السابق فقال "سر استمرار تألقنا أننا واصلنا ما فعلناه في كأس العالم. نملك دفاعا قويا وهجوما منظما ولاعبين موهوبين، ويمكننا صنع الفارق في أي وقت".

وأشار إلى أن "مباراة البرازيل كانت احتفالية لنا باستضافة المصنف الأول عالميا، وكان من المذهل التسجيل في مرماه وسط أجواء رائعة على أرضنا.. الآن علينا ألا نتراخى وأن نواصل بالوتيرة نفسها لنعود إلى المغرب بكأس الأمم الأفريقية".