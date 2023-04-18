البطاطس والشمس والعشب.. أغرب تبريرات تشافي لهزائم برشلونة

في كثير من الأحيان، لا يجد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، أي مشكلة في تبرير إخفاق فريقه في تحقيق الفوز، وكان آخرها بعد تعادل "البلوغرانا" أمام خيتافي.

في تلك المباراة، أخفق برشلونة في الانتصار للمرة الثالثة على التوالي في جميع البطولات، والثانية في الدوري الإسباني بعد تعادله السلبي مع مضيفه خيتافي لحساب الجولة الـ29.

وأقيمت مباراة خيتافي وبرشلونة عند الساعة 16:15 بتوقيت إسبانيا (17:15 بتوقيت مكة مكرمة)، الأمر الذي أثار حفيظة تشافي، بسبب تغطية أشعة الشمس لجزء كبير من الملعب، بالإضافة إلى سوء أرضيته.

Getafe y Barcelona empataron 0-0. Xavi: "Estamos acostumbrados a jugar de noche y sin sol". La respuesta de Quique Sánchez Flores, DT del equipo madrileño, es entender absolutamente todo.pic.twitter.com/fB6j9ydCWvpic.twitter.com/e78y7yVzBd — VarskySports (@VarskySports) April 16, 2023

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن تشافي فاجأ الجميع في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، حين برّر تعادل فريقه بالقول "لقد اعتدنا اللعب في الليل، وبدون أشعة الشمس".

وأضاف "في الواقع حالة العشب أثرت علينا، مع العلم أننا تدربنا على عشب جاف قبل المباراة، لكن العالم كله شاهد مدى صعوبة الأمر، من الصعب للغاية اللعب بتلك الطريقة".

وتابع تشافي "هذا ليس أمرا جيدا للعب كرة القدم، فالكرة تظل عالقة ولا تدور بسرعة، هذا سيئ حتى لخيتافي أيضا، في الواقع يجب أن تكون الظروف أفضل".

واستعادت الصحيفة الإسبانية بعضا من تصريحات تشافي خلال مسيرته كلاعب ومدرب، التي برر فيها عدم فوز فريقه بسبب أرضية الملعب، أو انتقاده لطريقة لعب المنافسين.

حقل بطاطس

شهد تشافي العديد من مواجهات "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد، خلال الفترة المثيرة التي تواجد فيها المدربان بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو، وفيها لم يتوان في انتقاد الفريق "الملكي".

وقال عن ريال مدريد "لم نترك الملعب جافا لنلعب في حقل بطاطس، ولم نركل منافسينا 30 ألف مرة، ولم نعمل على توتير المباريات، لقد فزنا، خسرنا، وتعادلنا، ولكن دائما وفق فلسفة اللعب الخاصة بنا".

السيطرة أهم من الفوز

وفي موسم 2012-2013 تلقى برشلونة خسارة قاسية من بايرن ميونخ (0-7) في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن نظرة تشافي اللاعب وقتها إلى ما حدث كانت مختلفة كليا، فقال "إذا نظرنا إلى النتيجة فقط فإن هذه نظرة سطحية، يجب أن تشاهدوا المباراتين مرة أخرى، كانت الكرة لنا، ولم يتمكنوا من السيطرة علينا".

العشب

ويمكن القول إن عشب الملعب يشكّل هاجسا لتشافي، في معظم المباريات التي لا يحقق فيها برشلونة الفوز، وقد انتقد هذا الأمر مرات عديدة.

وقال تشافي ذات مرة، بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد على ملعب "فيسنتي كالديرون" إن العشب "كان جافا جدا، وهذا سبّب لنا العديد من الصعوبات، أردنا تحريك الكرة بسرعة لكنهم لم يرشوا الملعب بالماء".

كما صرّح قبل إحدى مباريات منتخب إسبانيا، حين أجرى "لا روخا" مرانا على ملعب "تومبا ديل باوك" في سالونيك باليونان، "لقد مرت سنوات عديدة منذ أن رأينا أرضية مثل هذه، هناك خطر كبير على اللاعبين من التعرض للإصابة، لعبنا كثيرا في ملاعب سيئة، لكن ليس بهذا السوء".

"نحن فقط من لعب"

وخسر برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا أمام الغريم ريال مدريد في موسم 2013-2014، بنتيجة (1-2) بالهدف الشهير الذي أحرزه الويلزي غاريث بيل.

يومها برر تشافي الهزيمة بالقول "كنا الوحيدين الذين أرادوا لعب كرة القدم، لقد سيطرنا على معظم أوقات المباراة وشاهدنا برشلونة الذي نريد، لكنهم مع الأسف ضربونا من هجمة مرتدة".