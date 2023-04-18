الأهلي يدرس الانسحاب من كأس السوبر.. إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه

أكدت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف مهاجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" 12 مباراة، وتغريمه مليون جنيه (32 ألف دولار أميركي)، تُسدد خلال شهر.

وأخطر رئيس لجنة الانضباط عزت خميس الأهلي رسميا اليوم الثلاثاء بعقوبة كهربا، بعد شكوى نادي الزمالك ضده بسبب هتافات مسيئة تجاه جماهيره عقب مباراة الفريقين في المرحلة الـ14 من بطولة الدوري المصري في يناير/كانون الثاني الماضي.

تسديدة كهربائية ⚡️🔌 هكذا سجل محمود كهربا هدف الأهلي الثاني في مرمى سموحة 🔴💥#رابطة_الأندية_المحترفة #سموحة_الأهليpic.twitter.com/ImUyp1MJ0D — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) April 17, 2023

كما قررت لجنة الانضباط معاقبة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بمنعه من حضور أي مباراة لمدة شهرين، وتغريمه 300 ألف جنيه، وذلك ردا على شكوى الأهلي ضده بسبب التصريحات المسيئة لكهربا والنادي "الأحمر".

وقال رئيس لجنة الانضباط إن عدم معرفة لجنة التظلمات بالقرار أمر طبيعي، "لأن المتضرر لم يقدم أي استئناف حتى الآن".

وأضاف: "في القانون المصري، المتضرر يتقدم بالتظلم على القرار بمجرد إبلاغه به خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار، وفي حال تقديم استئناف على القرار، تظل العقوبة سارية لحين البت في الموضوع وصدور قرار رسمي، سواء بتخفيف العقوبة أو بقائها كما هي أو إلغائها".

📸| محمود عبد المنعم كهربا يهدي جائزة رجل المباراة للجمهور 😍🦅✊#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/3t8SiJP8qH — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 17, 2023

وأكد أن قرار إيقاف كهربا يمنعه من لعب مباراة السوبر المحلي التي تقام في 5 مايو/أيار المقبل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأي مباراة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان رئيس لجنة التظلمات عادل الشوربجي أعلن الاثنين في تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة لم يصلها حتى الآن أي قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم يخص إيقاف كهربا.

وأضاف أنه حال وصول قرار بإيقاف اللاعب يكون من حق الأخير التظلم، ووقتها يتم إيقاف تنفيذ قرار الإيقاف لحين الفصل في التظلم.

ويعقد مجلس إدارة الأهلي غدا الأربعاء اجتماعا طارئا للرد على عقوبة كهربا، وأشارت أنباء من داخل النادي إلى أن هناك اتجاها لاتخاذ قرار بالانسحاب من مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.