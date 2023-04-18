رياضة

الأهلي يدرس الانسحاب من كأس السوبر.. إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه

TANGER MED, MOROCCO - FEBRUARY 04: Mahmoud Kahraba of Al Ahly controls the ball during the FIFA Club World Cup Morocco 2022 2nd Round match between Seattle Sounders FC and Al Ahly SC at Stade Ibn-Batouta on February 4, 2023 in Tanger Med, Morocco. (Photo by Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images)
الاتحاد المصري اتهم كهربا بترديد هتافات مسيئة لجماهير الزمالك (غيتي)
18/4/2023

أكدت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف مهاجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" 12 مباراة، وتغريمه مليون جنيه (32 ألف دولار أميركي)، تُسدد خلال شهر.

وأخطر رئيس لجنة الانضباط عزت خميس الأهلي رسميا اليوم الثلاثاء بعقوبة كهربا، بعد شكوى نادي الزمالك ضده بسبب هتافات مسيئة تجاه جماهيره عقب مباراة الفريقين في المرحلة الـ14 من بطولة الدوري المصري في يناير/كانون الثاني الماضي.

كما قررت لجنة الانضباط معاقبة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بمنعه من حضور أي مباراة لمدة شهرين، وتغريمه 300 ألف جنيه، وذلك ردا على شكوى الأهلي ضده بسبب التصريحات المسيئة لكهربا والنادي "الأحمر".

وقال رئيس لجنة الانضباط إن عدم معرفة لجنة التظلمات بالقرار أمر طبيعي، "لأن المتضرر لم يقدم أي استئناف حتى الآن".

وأضاف: "في القانون المصري، المتضرر يتقدم بالتظلم على القرار بمجرد إبلاغه به خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار، وفي حال تقديم استئناف على القرار، تظل العقوبة سارية لحين البت في الموضوع وصدور قرار رسمي، سواء بتخفيف العقوبة أو بقائها كما هي أو إلغائها".

وأكد أن قرار إيقاف كهربا يمنعه من لعب مباراة السوبر المحلي التي تقام في 5 مايو/أيار المقبل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأي مباراة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان رئيس لجنة التظلمات عادل الشوربجي أعلن الاثنين في تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة لم يصلها حتى الآن أي قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم يخص إيقاف كهربا.

وأضاف أنه حال وصول قرار بإيقاف اللاعب يكون من حق الأخير التظلم، ووقتها يتم إيقاف تنفيذ قرار الإيقاف لحين الفصل في التظلم.

ويعقد مجلس إدارة الأهلي غدا الأربعاء اجتماعا طارئا للرد على عقوبة كهربا، وأشارت أنباء من داخل النادي إلى أن هناك اتجاها لاتخاذ قرار بالانسحاب من مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.

المصدر : وكالات