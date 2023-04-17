ميسي يصنع التاريخ أينما حل وارتحل

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صناعة التاريخ أينما حل وارتحل، إذ أضاف رقما قياسيا جديدا في مسيرته -أمس السبت- وأصبح الهداف التاريخي للبطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وبالهدف الذي سجله -أمس السبت- في مرمى لانس (فاز الفريق الباريسي 3-1)، وصل قائد منتخب الأرجنتين إلى 495 هدفا، وهو بالضبط نفس عدد الأهداف الذي سجله كريستيانو رونالدو قبل انتقاله إلى نادي النصر السعودي.

تيكي تاكا بين مبابي وميسي والأخير يهز شباك لونس 😮💙#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/NZVQrsUIZL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2023

ورفع هذا الهدف (هدفه الـ15 في الدوري الفرنسي هذا الموسم) رصيد ميسي إلى 21 هدفا في موسمين بالبطولة الفرنسية، بينما سجل 474 هدفا في الليغا مع برشلونة.

في المقابل، توزعت أهداف "الدون" الـ495 هدفا على النحو التالي:

84 في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد.

311 في ريال مدريد.

81 في يوفنتوس.

19 في فترته الثانية مع اليونايتد.

وقبل أسبوع واحد فقط، أصبح ميسي الهداف التاريخي على مستوى الأندية في أوروبا برصيد 702 هدف. ومع هدفه في مرمى لانس السبت بات لديه 703 أهداف في جميع المسابقات على مستوى الأندية في أوروبا، متفوقا على "صاروخ ماديرا" الذي يملك 701 هدف في جميع المسابقات.