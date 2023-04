"لم لا تتحدثون عن بنزيمة وصلاح؟".. سمير نصري يدافع عن اللاعبين الصائمين في فرنسا

يشعر الدولي الفرنسي السابق سمير نصري بالغضب إزاء الجدل الدائر في فرنسا حول صيام اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان المبارك.

ومنع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الحكام في وقت سابق، وبطريقة صارمة، من إيقاف مباريات الدوري التي تتزامن مع موعد الإفطار، للسماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم.

كما استبعد أنطونيو كومباوريه، مدرب نانت، مدافعه الجزائري جوان حجام من مباريات الفريق، لتمسكه بالصيام خلال نهار رمضان، متجاهلا طلب المدرب الإفطار في يوم المباريات.

ولم ترُق هذه التصرفات لنصري، الذي أبدى استغرابه من أهمية أن يكون المدرب على علم بصيام لاعبيه من عدمه، مؤكدا أن هذه القضايا لم تُثر حين كان لاعبا.

وقال نصري في تصريحات أبرزها موقع "فوت ميركاتو" (footmercato) الفرنسي: "لماذا يجب على المدرب أن يعرف إذا ما كنت أصوم في رمضان أم لا؟!".

🗣️ Samir Nasri talking about the debates regarding football in Ramadan:

“Benzema is the best when it’s Ramadan. If a player is not performing well, you sub him out. Everyone has their own feelings, players are carried by their faith. Some eat fast food & then score a hattrick.” pic.twitter.com/xR2g3N7ICn

— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 16, 2023