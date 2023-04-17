كم تبلغ ثروة النجم المغربي أشرف حكيمي؟

يعد النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ثالث أكثر اللاعبين الأفارقة دخلا، ومن بين أشهر الشخصيات في القارة السمراء.

وبعد التقارير الإعلامية التي زعمت أن اللاعب يضع كل ما يملك باسم والدته كشفت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية ثروته الشخصية وكم يتقاضى شهريا.

وتبلغ ثروة ظهير سان جيرمان الصافية 24 مليون دولار "80% منها تتحكم بها والدته"، حسب الصحيفة الإسبانية.

وحكيمي (24 عاما) يصغر طليقته هبة عبوك بـ12 عاما، والتي يبلغ صافي ثروتها مليوني يورو.

ويتقاضى حكيمي -الذي ساهم في تحقيق إنجاز منتخب المغرب بالحلول في المركز الرابع بمونديال قطر- مليون دولار شهريا من الفريق الباريسي.

وقبل يومين، قالت تقارير إعلامية إن طليقة حكيمي اكتشفت أنه لا يملك عقارات أو حسابات بنكية باسمه وكل شيء باسم والدته.

وطلبت عبوك الطلاق إثر اتهامه بمحاولة اغتصاب فتاة في منزله، لكنه نفى الأمر وتلقى دعما من ناديه ومنتخب بلاده.