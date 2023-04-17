في سن 39.. آريين روبن ينهي ماراثونا مسافته أكثر من 42 كيلومترا

أنهى آريين روبن النجم السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، ماراثون روتردام في أقل من 3 ساعات، ليحقق بذلك هدفا كان قد وضعه لنفسه.

وتجاوز الهولندي روبن خط النهاية بعد ساعتين و58 دقيقة و33 ثانية.

وقال روبن (39 عاما) لهيئة البث "إن.أو.إس" الهولندية بعد الماراثون الذي أُقيم لمسافة 42 كيلومترا و195 مترا "أنا منهك حقا، لكنني حققت الهدف".

وأضاف أنه "بالنسبة لعدّاء مثلي، مثل هذه المسافة طويلة للغاية. لكنني أحب الرياضة والتحديات".

وفاز البلجيكي بشير عبدي بالسباق مسجلا ساعتين و3 دقائق و47 ثانية.

وسبق لروبن محاولة إنهاء الماراثون في أقل من 3 ساعات في نسخة العام الماضي، لكنه سجل حينذاك 3 ساعات و13 دقيقة و40 ثانية.

وقال روبن "لم أعد رياضيا من الصف الأول، لكن يمكنني أن أقول إنه من الرائع أن تتمكن من إنهاء ماراثون في أقل من 3 ساعات. فهذا قريب للغاية من الفوز بلقب كبير في كرة القدم".

وأنهى روبن مسيرته الاحترافية كلاعب كرة قدم عام 2021 مع نادي غرونينغن الهولندي الذي كان قد لعب له في بداية مشواره.

ولعب روبن لفريق بايرن ميونخ بين عامي 2009 و2019 وتوج معه بالعديد من الألقاب، منها لقب في دوري أبطال أوروبا و8 ألقاب في الدوري الألماني (بوندسليغا).