في حال أدين بضربه باينا لاعب فياريال.. عقوبة قاسية بانتظار فالفيردي نجم ريال مدريد

نقلت اللجنة الوطنية لمكافحة العنف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم -اليوم الاثنين- ملف اعتداء فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد على أليكس باينا لاعب فياريال الذي وقع في مرآب ملعب سانتياغو برنابيو إلى لجنة المنافسة في الاتحاد نفسه.

وتبدأ اللجنة الآن إجراءات تحديد العقوبة الرياضية على الدولي الأوروغوياني في حال أدين اللاعب.

ووقع الحادث بعد المباراة بين ريال مدريد وفياريال التي انتهت بفوز الأخير 3-2، ويمكن أن تتراوح عقوبة الإيقاف -بعد فتح ملف القضية والاستماع للطرفين- بين 4 و 12 مباراة.

ورغم أن فياريال لم يتقدم بأي شكوى، فاللجنة ملزمة بالعمل عند تلقي التقرير من لجنة مكافحة العنف.

وتجتمع الهيئة -الأربعاء المقبل- لدراسة القضية وحيثياتها لتحدد العقوبة على أساسها.

ويتكون الملف من الشكوى التي قدمها باينا في مركز للشرطة وتقرير التحقيق الذي فتحته الشرطة بعد الحادثة في البرنابيو.

ومن المتوقع أن يستغرق الأمر شهرا ونصف الشهر على الأقل لمعرفة العقوبة النهائية للاعب.

ويرى ريال مدريد أنه من الإيجابي لمستقبل اللاعب أن تصل القضية إلى لجنة المنافسة، لأن قانون الرياضة الجديد يقضي بأنه إذا كانت القضية جنائية، فقد تشمل العقوبة استبعادا من شهر إلى 6 أشهر.

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨 😱 Alex Baena, con el pómulo hinchado tras el puñetazo de Fede Valverde. 📹 @pablopatinho7 pic.twitter.com/DkNkcPOWpv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 9, 2023

وتزعم تقارير إعلامية أن باينا قال لفالفيردي بعد عرقلته، في مواجهة الكأس التي جمعت الفريقين يناير/كانون الثاني الماضي، "ابك الآن على ولدك الذي لن يولد"، ووقتها -حسب التقارير- تغاضى الدولي الأوروغوياني عن الواقعة الأولى، لكن لاعب فياريال كرر ما قاله خلال مواجهتهما بالليغا في الثامن من أبريل/نيسان الجاري.

وانتظر فالفيردي باينا بجوار حافلة الفريق في مرآب الملعب، وقال للاعب فياريال "كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني" ثم ضربه بلكمة في وجهه.

واشتكى باينا -عبر حسابه على تويتر- من تعرضه "لهجوم"، ونفى أنه أهان عائلة فالفيردي، وهو ما أشارت إليه بعض التقارير على أنه سبب غضب الأوروغوياني.

وكتب باينا "أنا حزين للغاية للهجوم الذي تعرضت له بعد المباراة، وفوجئت بما يقولونه عني، هذا الأمر عار عن الصحة".

وكشفت صديقة فالفيردي في فبراير/شباط الماضي عن أنها كانت تعتقد أنها فقدت جنينها، ولكن تبيّن لاحقا أن الحمل سليم.