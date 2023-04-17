شاهد – مشجعون يرشقون منافسيهم بفئران نافقة في الدوري البلجيكي

في واقعة لاقت انتقادات كبيرة في بلجيكا، ألقى أنصار فريق رويال شارلروا فئران نافقة على نظرائهم من مشجعي فريق ستاندر دو لييج.

وشهدت مباراة ديربي الدوري البلجيكي، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب "موريس ديفراسن" في قمة الجولة الـ33 وانتهت بفوز ستاندر بنتيجة 3-1، أحداثا مثيرة بين الجماهير.

وذكرت صحيفة "والفوت" (walfoot) البلجيكية أن الأجواء كانت مشحونة للغاية على المدرجات، حيث توقفت المباراة لبعض الوقت بسبب إلقاء قنابل دخانية من الجماهير على أرضية الملعب.

وسبق ذلك قيام جماهير ستاندر دو لييج بإشعال المدرجات قبل انطلاق المباراة، في مشهد تم توثيقه عبر مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

Standard Liege with a massive pyroshow at home against Charleroi yesterday! 🔥🤩🇧🇪 pic.twitter.com/JB2pnv6UDH — 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐎𝐧 𝐓𝐨𝐮𝐫 (@theultrasontour) April 15, 2023

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل ازدادت سوءا إثر إقدام جماهير رويال شارلروا على رمي عشرات الفئران النافقة باتجاه أنصار منافسهم.

وحسب الصحيفة، فإن الفئران الميتة كانت مطلية باللون الأحمر، وهو اللون الذي يرتديه فريق ستاندر دو لييج.

وارتدى مجموعة من مشجعي شارلوا ويُطلق عليهم "ستورم ألتراس"، زيا مكتوبا عليه "مكافحة الآفات".

Des supporters de Charleroi ont lancé des rats morts sur les supporters de du Standard de Liège, et ont brandi une banderole "Dératisation". 🐀 Superbe ambiance dans les tribunes belges… ("SL – Supporters" sur Facebook) pic.twitter.com/Tfc1p8fdaR — Footballogue (@Footballogue) April 15, 2023

وسبقت إقامة المباراة إطلاق أنصار شارلروا عبارات عدائية ضد جماهير ستاندر، حيث وصفتهم بـ"الجرذان".

وأبرزت الصحيفة عددا من تعليقات جماهير ستاندر على تصرفات نظرائهم، حيث قالوا "لقد ألقوا فئرانا ميتة على مدرجات "تي 2″ (T2)، نحن لا نتحدث عن واحد أو اثنين، لكننا نتحدث عن العشرات، نأمل أن يعمل المسؤولون عن الدوري على وضع حد لذلك، وأن يتقدم فريقنا بشكوى لجمعيات حقوق الحيوان".

وحسب صحف بلجيكية، فإن نادي ستاندر دو لييج، الذي أكد الواقعة، قد يحيل ملف ما حدث إلى المسؤولين عن بطولة الدوري في بلجيكا.

ورفع ستاندر دي لييج رصيده إلى 55 نقطة وضعته في المركز السادس على سلم جدول ترتيب الدوري البلجيكي، في حين تجمد رصيد رويال شارلروا عند 47 نقطة في المركز التاسع.