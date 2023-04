شاهد – مشجعون يرشقون منافسيهم بفئران نافقة في الدوري البلجيكي

في واقعة لاقت انتقادات كبيرة في بلجيكا، ألقى أنصار فريق رويال شارلروا فئران نافقة على نظرائهم من مشجعي فريق ستاندر دو لييج.

وشهدت مباراة ديربي الدوري البلجيكي، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب "موريس ديفراسن" في قمة الجولة الـ33 وانتهت بفوز ستاندر بنتيجة 3-1، أحداثا مثيرة بين الجماهير.

وذكرت صحيفة "والفوت" (walfoot) البلجيكية أن الأجواء كانت مشحونة للغاية على المدرجات، حيث توقفت المباراة لبعض الوقت بسبب إلقاء قنابل دخانية من الجماهير على أرضية الملعب.

وسبق ذلك قيام جماهير ستاندر دو لييج بإشعال المدرجات قبل انطلاق المباراة، في مشهد تم توثيقه عبر مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

Standard Liege with a massive pyroshow at home against Charleroi yesterday! 🔥🤩🇧🇪 pic.twitter.com/JB2pnv6UDH

— 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐎𝐧 𝐓𝐨𝐮𝐫 (@theultrasontour) April 15, 2023