رياضة

شاهد – مشجعون يرشقون منافسيهم بفئران نافقة في الدوري البلجيكي

المباراة شهدت توترا شديدا بين جماهير ستاندر دو لييج وشارلروا
المباراة شهدت توترا شديدا بين جماهير ستاندر دو لييج وشارلروا (الصحافة البلجيكية)
17/4/2023

في واقعة لاقت انتقادات كبيرة في بلجيكا، ألقى أنصار فريق رويال شارلروا فئران نافقة على نظرائهم من مشجعي فريق ستاندر دو لييج.

وشهدت مباراة ديربي الدوري البلجيكي، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب "موريس ديفراسن" في قمة الجولة الـ33 وانتهت بفوز ستاندر بنتيجة 3-1، أحداثا مثيرة بين الجماهير.

وذكرت صحيفة "والفوت" (walfoot) البلجيكية أن الأجواء كانت مشحونة للغاية على المدرجات، حيث توقفت المباراة لبعض الوقت بسبب إلقاء قنابل دخانية من الجماهير على أرضية الملعب.

وسبق ذلك قيام جماهير ستاندر دو لييج بإشعال المدرجات قبل انطلاق المباراة، في مشهد تم توثيقه عبر مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل ازدادت سوءا إثر إقدام جماهير رويال شارلروا على رمي عشرات الفئران النافقة باتجاه أنصار منافسهم.

وحسب الصحيفة، فإن الفئران الميتة كانت مطلية باللون الأحمر، وهو اللون الذي يرتديه فريق ستاندر دو لييج.

وارتدى مجموعة من مشجعي شارلوا ويُطلق عليهم "ستورم ألتراس"، زيا مكتوبا عليه "مكافحة الآفات".

وسبقت إقامة المباراة إطلاق أنصار شارلروا عبارات عدائية ضد جماهير ستاندر، حيث وصفتهم بـ"الجرذان".

وأبرزت الصحيفة عددا من تعليقات جماهير ستاندر على تصرفات نظرائهم، حيث قالوا "لقد ألقوا فئرانا ميتة على مدرجات "تي 2″ (T2)، نحن لا نتحدث عن واحد أو اثنين، لكننا نتحدث عن العشرات، نأمل أن يعمل المسؤولون عن الدوري على وضع حد لذلك، وأن يتقدم فريقنا بشكوى لجمعيات حقوق الحيوان".

وحسب صحف بلجيكية، فإن نادي ستاندر دو لييج، الذي أكد الواقعة، قد يحيل ملف ما حدث إلى المسؤولين عن بطولة الدوري في بلجيكا.

ورفع ستاندر دي لييج رصيده إلى 55 نقطة وضعته في المركز السادس على سلم جدول ترتيب الدوري البلجيكي، في حين تجمد رصيد رويال شارلروا عند 47 نقطة في المركز التاسع.

المصدر : مواقع إلكترونية