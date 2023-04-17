رياضة

شاهد.. حفظة القرآن يزينون مدرجات مباراة اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة في الدوري المغربي

حفظة القرأن في مباراة اتحاد طنجة - المصدر طنجة 24
حفظة القرآن من مدرسة "عمر بن الخطاب" في طنجة يؤازرون فريق مدينتهم من المدرجات (مواقع التواصل)
17/4/2023

كالنار في الهشيم، انتشرت صور ومقاطع فيديوهات لوجود حفظة القرآن في إحدى مباريات الدوري المغربي بين اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة في الدوري المغربي لكرة القدم.

وشجع أطفال من حفظة القـرآن الكريم بمدرسة عمر بن الخطاب في طنجة فريقهم الذي فاز بثلاثية نظيفة على أولمبيك خريبكة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحضر فيها أطفال هذه المدرسة من حفظة القرآن إلى المدرجات لمؤازرة فرق مدينتهم بكرة القدم وكرة السلة أيضا ودعمهم وتشجيعهم في المدرجات.

ولفت حضور الأطفال بمدرجات الملعب الكبير في مدينة طنجة انتباه الجميع على شبكات التواصل الاجتماعي، بزيهم الموحد وانضباطهم في الدخول والخروج من المدرجات، خلال المباراة التي جمعت فريقي اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة.

ويحتل اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة المركزين الـ15 (قبل الأخير) والـ16 الأخير على الترتيب.

 

 

 

 

المصدر : الصحافة المغربية + مواقع التواصل الاجتماعي