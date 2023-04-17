"العشب والشمس".. تبرير غريب لتشافي بعد تعادل برشلونة المخيب مع خيتافي

انتقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، حالة ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز الذي شهد تعادل فريقه مع مضيفه خيتافي سلبيا -أمس الأحد- في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل النادي الكتالوني في تسجيل أي أهداف للمباراة الثالثة على التوالي.

كذلك أخفق النادي الكتالوني في تحقيق النصر للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله سلبيا مع جيرونا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، وخسارته القاسية على ملعبه أمام غريمه التاريخي ريال مدريد بـ4 أهداف دون رد في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

ولكن رغم التعادل، ظل برشلونة في الصدارة برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، مقابل 31 نقطة لخيتافي في المركز الـ15.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن تشافي قوله "حالة العشب أثرت علينا، من الصعب للغاية اللعب في مثل هذه الأجواء. إنه أمر سيئ للمباراة، الكرة تتعثر، الأمر كان سيئا أيضا بالنسبة لخيتافي".

وتابع "نحن معتادون أن نلعب في الليل. الشمس أثرت علينا تأثيرا واضحا.. ورغم ذلك، لعبنا ظهرا وتحت أشعة الشمس".

وأضاف "هذا ليس عذرا وعلينا أن نستعيد اتزاننا.. لقد حصدنا نقطة، وهو أمر ليس سيئا نظرا لحالة عدم الراحة التي واجهتنا".

وأجرى برشلونة تغييرا اضطراريا في أول ربع ساعة بعد إصابة سيرجي روبرتو الذي غادر الملعب وشارك إيريك غارسيا بدلا منه.

وبشأن إصابة سيرجي، قال تشافي "سيرجي شعر بمشكلة في أوتار الركبة، نتمنى أن يكون غيابه لفترة قصيرة إذا تبينت إصابته".