أرسنال أم مانشستر سيتي؟.. حاسوب عملاق يتوقع الفائز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

يحتدم التنافس على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023 بين مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال المتصدر الحالي، والذي يبحث عن أول ألقابه منذ نحو 20 عاما.

وكان أرسنال في وضعية مريحة على قمة الترتيب، لكنه تعثر في آخر مباراتين بالتعادل، لتزداد إثارة المسابقة مع مواصلة مانشستر سيتي انتصاراته.

وفي مباراته الأخيرة، تقدم أرسنال على مضيفه ويست هام يونايتد بنتيجة (2-0) أمس الأحد لحساب الجولة 31 من "البريميرليغ"، لكن "الغانرز" فقد هذه الأسبقية وانقاد في النهاية لنتيجة التعادل (2-2)، علما بأن بوكايو ساكا، نجم أرسنال، أهدر ضربة جزاء.

وتكرر هذا السيناريو للمباراة الثانية على التوالي، إذ تعادل أرسنال مع ليفربول بنتيجة (2-2) في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ووصل أرسنال إلى النقطة رقم 74، وهو يبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن ملاحقه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الأخيرين، علما بأن "السيتزنس" لعب مباراة أقل.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، تميل كفة الترشيحات لصالح فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، لكن حاسوبا عملاقا سار عكس التوقعات ومنح اللقب لصالح أرسنال.

واستند الحاسوب في توقعاته على متوسط الانتصارات التي حققها كل فريق، وأيضا وضع في عين الاعتبار عدد التعادلات والهزائم، بالإضافة إلى الأهداف المسجلة التي قبلتها شباك الفريقين في كل مباراة بالموسم الحالي، وفق ما ذكر موقع "سبورت بيبل" (sport bible) البريطاني.

ويتوقع الحاسوب أن يتكبد مانشستر سيتي خسارة جديدة وينقاد إلى تعادل آخر في المباريات الثماني المتبقية له، ليجمع في النهاية 89 نقطة، في وقت سيكون فيه "الغانرز" برصيد 90 نقطة.

ويرى كثيرون أن مباراة الفريقين (مانشستر سيتي وأرسنال) المقررة يوم 26 أبريل/نيسان 2023 على ملعب الاتحاد، ستحدد بشكل كبير مصير لقب النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي (2022-2023).

