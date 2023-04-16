120 مليون يورو لزيدان في موسمين.. النصر يتطلع لثنائية رونالدو و"زيزو" مجددا

بعد العرض الذي قيل إنه قُدّم من فريق النصر السعودي للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب "العالمي"، تكشف صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية عن عرض خرافي جديد ولكن هذه المرة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وتنقل الصحيفة عن وسائل إعلام سعودية أن النصر عرض على "زيزو" 120 مليون يورو في موسمين (60 مليونا لكل موسم) وعقد يمتد حتى صيف 2025.

وأوضحت الصحيفة أنها تواصلت مع بيئة المدرب الفرنسي ولكنها رفضت التعليق على حقيقة العرض المقدم والذي يشعل سوق انتقالات مدربي كرة القدم.

وتعرض الصحيفة سؤالا عما إذا كان زيدان جاهزا لترك التدريب في أوروبا والانتقال إلى الدوري السعودي وخاصة أنه يتلقى دائما عروضا من فرق أوروبية لتدريبها.

وسبق أن قرر نادي النصر السعودي إقالة الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني للفريق من منصبه على خلفية النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر يلعب دورا مهما في تشجيع زيدان على قبول العرض.

ويرتبط زيدان بعلاقة قوية مع "الدون"، منذ عملهما معا في ريال مدريد بين عامي 2016 و2018.

وكانت إدارة العالمي قد تعاقدت مع غارسيا نهاية يونيو/حزيران الماضي، خلفا للأرجنتيني ميغيل روسو الذي أقيل من منصبه مع نهاية مشوار الفريق الموسم الماضي.

وتولى غارسيا تدريب فريق النصر في 26 مباراة منها 23 في الدوري، ومباراتين في كأس الملك، وواحدة في كأس السوبر السعودي، وحقق من خلالها الفريق 18 فوزا، وتعادل مرتين، وخسر 3 مباريات.

وكانت تقارير إعلامية -الأسبوع الماضي- أفادت بأن النصر ينوي عرض 100 مليون يورو على مورينيو في موسمين، وبذلك قد يصبح أعلى المدربين أجرا في العالم.

وتتحدث تقارير إعلامية أن مورينيو (60 عاما) لا يزال ملتزما بشكل كامل مع "جيالوروسي" وسيجتمع مع ملاك النادي ليطلع على خططهم للمستقبل رغم أنه قال مؤخرا "العقد -أحيانا- ليس أهم شيء" في العلاقة بين الطرفين.