من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم؟ "شات جي بي تي" يجيب

حظي تطبيق "شات جي بي تي" -الذي يستخدم تقنية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وطرحته شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) في نوفمبر/تشرين الثاني 2022- باهتمام وانتشار واسعين عبر العالم، خاصة أنه مبني على تقنية توليد نصوص ومحادثات شبيهة بتلك التي يُنتجها البشر.

ودخل هذا التطبيق إلى جميع مناحي الحياة، ومن بينها كرة القدم، وبات إحدى الوجهات التي يطلب منها السائل رأي التطبيق في أمور كثيرة.

وسأل موقع "سكور 90" (Score 90) التطبيق عن أفضل تشكيلة من 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم، وجاءت النتائج على الشكل التالي:

حراسة المرمى: الإيطالي جيانلويجي بوفون بطل كأس العالم عام 2006، ولا يزال يلعب وهو في سن 45.

الدفاع: البرازيلي كافو (بطل العالم في نسختي 1994 و2002)، والإيطالي فرانكو باريزي (قلب دفاع تاريخي أمضى مسيرته كلها مع ميلان)، والألماني فرانتس بكنباور (أحد 3 فازوا بكأس العالم لاعبا ومدربا)، والإيطالي باولو مالديني (الظهير الأيسر التاريخي للمنتخب الإيطالي وميلان).

الوسط: الأرجنتيني دييغو مارادونا (بطل مونديال 1986)، والفرنسي زين الدين زيدان (المايسترو الفرنسي وقائد دفة الديوك في مونديال 1998)، والهولندي يوهان كرويف (صاحب فكرة الكرة الشاملة و"التيكي تاكا").

الهجوم: البرازيلي بيليه (اللاعب الوحيد الفائز بـ3 ألقاب في كأس العالم)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (الساحر الأرجنتيني الذي توج مسيرته المبهرة بالفوز بمونديال قطر)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (غريم ميسي وصاحب الكثير من الأرقام القياسية).