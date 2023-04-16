فرض التعادل على برشلونة.. خيتافي يبقي لقب الليغا في الملعب

واصل برشلونة تعثره وتعادل سلبيا مع مضيفه خيتافي -اليوم الأحد- في المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضاعف جيرونا من جراح ضيفه إلتشي وتغلب عليه بهدفين دون رد.

وأخفق النادي الكتالوني في تحقيق النصر للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله سلبيا مع جيرونا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، وخسارته القاسية على ملعبه أمام غريمه التاريخي ريال مدريد بـ4 أهداف بدون رد في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

ورغم التعادل ظل برشلونة في الصدارة برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، مقابل 31 نقطة لخيتافي في المركز الـ15.

وأجرى برشلونة تغييرا اضطراريا في أول ربع ساعة بعد إصابة سيرجي روبرتو، حيث غادر الملعب وشارك إيريك غارسيا بدلا منه.