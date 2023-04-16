شاهد- ليلة الأرقام التاريخية.. باريس سان جيرمان يهزم لنس ويقترب من حسم الدوري

واصل باريس سان جيرمان زحفه نحو لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه وتحطيم الرقم القياسي المحلي، بفوزه على لنس 3-1 السبت في المرحلة الـ31 من البطولة في ليلة تألق فيها الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

ورفع سان جيرمان رصيده الى 72 نقطة مقابل 63 للنس الذي قد يفقد الوصافة لصالح مرسيليا الذي يتخلف عنه بفارق نقطتين ويلتقي تروا الأحد.

وفي حال تتويج الفريق الباريسي هذا الموسم، سينفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب (11) الذي يتقاسمه حاليا مع سانت إتيان بـ10 ألقاب لكل منهما.

وشهدت الدقيقة 19 تحولا في المباراة بطرد لاعب لنس عبد الصمد ساليس، لارتكابه خطأ ضد الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي.

واستغل سان جيرمان النقص العددي في صفوف منافسه ليفتتح التسجيل عبر كيليان مبابي بعد تبادل الكرة مع لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا قبل أن يسددها بمساعدة القائم في الشباك عند الدقيقة 31.

مبابي يصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي برصيد 139 هدفاً 🙌❤️#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/FFAonfloNS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2023

والهدف هو الـ20 لمبابي هذا الموسم، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين بفارق هدف عن مهاجم لِيل الكندي جوناثان ديفيد.

وبات مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي برصيد 139 هدفا.

وحسم سان جيرمان نتيجة المباراة عندما أضاف فيتينيا الهدف الثاني بتسديدة من 25 مترا، مسجلا هدفه الأول هذا الموسم في الدقيقة 37، قبل أن يضيف الأرجنتيني ليونيل ميسي الثالث إثر تمريرة بالكعب من مبابي في الدقيقة الـ40.

وهذا الهدف رقم 495 في مسيرة ميسي على صعيد بطولتي الدوري الإسباني والفرنسي، ليُعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف في تاريخ الدوريات الكبرى المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تيكي تاكا بين مبابي وميسي والأخير يهز شباك لونس 😮💙#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/NZVQrsUIZL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2023

وفي الشوط الثاني، قلّص لنس الفارق عبر البولندي برزيميسلو فرانكوفسكي من ركلة جزاء إثر لمسة يد من الإسباني فابيان رويز داخل المنطقة في الدقيقة 60.

وحافظ رين على أمله في المشاركة على الصعيد الأوروبي الموسم المقبل بفوزه الصريح على رينس 3-0.