شاهد- اصطدمت سيارته بترام في روما.. إصابة إيموبيلي قائد لاتسيو الإيطالي بحادث سير مروع

اصطدمت سيارة تشيرو إيموبيلي قائد فريق لاتسيو الإيطالي بترام في العاصمة روما اليوم الأحد، وفق ما أفاد متحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان إيموبيلي يقود السيارة عندما وقع الحادث. حيث كانت توجد بناته برفقته أيضا، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية بعد الحادث.

Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della Lazio, il tram sarebbe passato con il rosso. Immobile sta bene @tvdellosport #sportitalia pic.twitter.com/K09VQHiHug — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) April 16, 2023

ونقلت صحيفة ""لا غازيتا ديللو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) عن إيموبيلي قوله "مر الترام عبر الضوء الأحمر. لحسن الحظ، أنا بخير، فقط ذراعي تؤلمني قليلا"، في حين ذكرت الصحيفة الإيطالية أن سائق الترام أصيب.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية أن مقدمة سيارة إيموبيلي تهشمت بالكامل، في حين خرج الترام عن مساره نتيجة الاصطدام.

وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن بعض ركاب الترام نُقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوص، في حين لم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن ملابسات الحادث.