ريال مدريد يهزم قادش في الدوري الإسباني.. وثنائية مغربية تُسقط فياريال

عاد ريال مدريد، حامل اللقب، إلى سكة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل رحلته اللندنية الثلاثاء لمواجهة تشلسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه على مضيفه قادش 2-0 السبت في المرحلة الـ29 من المسابقة.

وفي ظل ابتعاد برشلونة في الصدارة وسيره نحو الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2019 بابتعاده بفارق 10 نقاط عن غريمه قبل مباراته الأحد مع مضيفه خيتافي، يتصارع ريال مدريد مع جاره أتلتيكو على الوصافة وقد ابتعد عن الأخير بفارق 5 نقاط مؤقتا بعد تعويض سقوطه في المرحلة الماضية أمام فياريال على أرضه 2-3.

وتحضر فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشكل جيد لمباراته على ملعب "ستامفورد بريدج" حيث سيحاول البناء على فوزه ذهابا في مدريد بثنائية الفرنسي كريم بنزيمة وماركو أسيسنيو كي يبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه القاري.

وبغياب البرازيلي فينيسيوس جونيور والألماني توني كروس بسبب إصابتين طفيفتين وجلوس الكرواتي لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء، سيطر ريال على مباراته مع قادش الذي لم يفز على النادي الملكي في الدوري بين جماهيره منذ 1991 (1-0).

وافتتح ناتشو التسجيل لريال مدريد في الشوط الثاني، بفضل تسديدة أطلقها من خارج المنطقة إلى الشباك بعد تمريرة من الفرنسي أوريليان تشواميني في الدقيقة 74، قبل أن يضمن ماركو أسينسيو النقاط الثلاث بهدف ثان بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 76.

وفي لقاء آخر، فرمل بلد الوليد مضيفه فياريال الذي يقاتل من أجل مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك بإسقاطه في معقله 2-1 بثنائية مغربية.

ودخل فريق "الغواصات الصفراء" إلى اللقاء مع ضيفه الذي يصارع من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط، على خلفية 3 انتصارات متتالية، منها اثنان على حساب ريال سوسيداد 2-0، وريال مدريد، ومن دون هزيمة لـ6 مراحل متتالية.

لكن بلد الوليد فاجأه منذ بداية اللقاء حين افتتح التسجيل في الدقيقة الثانية بهدف للمغربي سليم أملاح الذي كان أيضا خلف الهدف الثاني بتمريره الكرة لمواطنه جواد الياميق إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 34.

وانتظر فريق المدرب كيكي سيتيين حتى الدقيقة 74 للعودة إلى أجواء اللقاء بهدف للبديل الفرنسي إتيان كابويه.

وكان ريال بيتيس المستفيد الأكبر من سقوط فياريال وريال سوسيداد، إذ انتزع المركز الخامس من الأول وبات على بُعد 3 نقاط من الثاني بعدما عاد إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها في المرحلتين الماضيتين، وذلك بفوزه على ضيفه إسبانيول 3-1.