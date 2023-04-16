القضاء يعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم الأحد قرارا يقضي بعزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المنافس بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم من منصبه بعدما نفذ حكما قضائيا بالحبس لمدة شهر.

وألزمت المحكمة مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس جديد.

وجاء حكم المحكمة بعد قبول دعوى قضائية أقامها عبد الله جورج وهاني شكري عضوا مجلس إدارة الزمالك السابقان وآخرون للمطالبة بعزل منصور، بعد أن حبس شهرا طبقا لما تنص عليه اللائحة.

وقررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصرية "وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه مرتضى منصور، كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار".

وأضافت الهيئة أن منصور يحق له الطعن على القرار.

وكان منصور عاد لرئاسة الزمالك بعد خروجه من محبسه وتنفيذه حكما قضائيا بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة -في تقرير أصدرته في 30 من الشهر الماضي- بعزل رئيس نادي الزمالك في أعقاب حبسه.