أرسنال يتعثر والسباق على لقب البريميرليغ يستعر

أهدر أرسنال فرصة زيادة الفارق في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب تعادله اليوم الأحد مع ويستهام 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ 31 من المسابقة.

ورفع "المدفعجية" رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويلتقي الفريقان في 26 الشهر الجاري، علما أن أرسنال لعب مباراة أكثر من "السيتيزنز".

على الجانب الآخر، رفع ويستهام رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ 15.

وتقدم أرسنال عن طريق غابرييل خيسوس في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف مارتن أوديغارد الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وسجل سعيد بن رحمة هدف تقليص الفارق لويستهام في الدقيقة الـ 33 من ضربة جزاء، في حين سجل جارود بوين هدف التعادل في الدقيقة الـ 54.

وشهدت المباراة إهدار بوكايو ساكا لاعب أرسنال لضربة جزاء في الدقيقة الـ 51.