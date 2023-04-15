مانشستر سيتي يشدّد الخناق على أرسنال وخسارة مفاجئة لنيوكاسل وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي الضغط على المتصدر أرسنال بفوزه على ضيفه ليستر سيتي 3-1 اليوم السبت في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي، في حين فتحت خسارة كل من نيوكاسل وتوتنهام الباب أمام مانشستر يونايتد لتعزيز حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع سيتي رصيده إلى 70 نقطة مقابل 73 لأرسنال، الذي يحلّ ضيفا على جاره وستهام غدا الأحد.

وبعد 4 دقائق من بداية المباراة، افتتح المدافع جون ستونز التسجيل لسيتي بتسديدة عالية سكنت الزاوية العليا للشباك.

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لسيتي إثر لمسة يد داخل المنطقة، انبرى لها بنجاح مهاجمه النرويجي العملاق إيرلينغ هالاند في الدقيقة 13.

هالاند يُعادل رقم محمد صلاح

وسرعان ما أضاف هالاند الهدف الثالث عندما استلم كرة أمامية من صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين، فسار بها بضعة أمتار قبل أن يسددها في الشباك في الدقيقة 25.

وعادل هالاند بهدفه الـ31 الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجل في موسم واحد يتضمن 38 مباراة، ليتقاسمه مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول موسم 2017-2018.

أما الرقم القياسي المطلق في الدوري الممتاز فهو 34 هدفا سجلها كل من أندي كول وألان شيرر عندما كان الدوري يتضمن 42 مباراة، كما رفع هالاند رصيده هذا الموسم إلى 47 هدفا في مختلف المسابقات.

Erling Haaland has now 47 goals in 40 games as Manchester City player this season — and it’s 32 goals in Premier League. 👽✨ #MCFC pic.twitter.com/jJO3Ko5syE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2023

وقرر بيب غوارديولا مدرب سيتي إراحة هالاند بين الشوطين، تحضيرا لمباراة الإياب ضد بايرن المقررة الأربعاء المقبل، وزج بالمهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

وعموما بقيت السيطرة للضيوف في الشوط الثاني، في وقت أخرج فيه غوارديولا أفضل لاعبيه تباعا، قبل أن يسجل ليستر هدفا شرفيا بواسطة النيجيري كيليشي إيهياناتشو مهاجم سيتي السابق في الدقيقة 75.

خسارة نيوكاسل وتوتنهام وتشلسي

وعلى ملعب فيلا بارك، وضع أستون فيلا حدا لسلسلة من 5 انتصارات تواليا لنيوكاسل عندما أسقط ضيفه 3-0.

ولم يخض نيوكاسل غمار دوري الأبطال منذ موسم 2002-2003، ويطمح في العودة إلى المسابقة بعد الاستحواذ السعودي في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ووصول المدرب إدي هاو في نهاية العام ذاته.

وتجمد رصيد نيوكاسل عند 56 نقطة في المركز الثالث، الذي من الممكن أن يتنازل عنه إذا تعادل أو فاز مانشستر يونايتد على مضيفه نوتنغهام فوريست غدا الأحد.

وفي شمال لندن، حقق بورنموث مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطه توتنهام في عقر داره 3-2 ليصعب من مهمته في المشاركة في دوري الأبطال.

جدل حول صحة الهدف إذ أن التسديدة كانت في محاذاة هاري كاين المتسلل. هل شهدت لقطة مماثلة ؟ هل برأيك الهدف صحيح؟#الدوري_الإنكليزي #beINPL pic.twitter.com/iOazQLCZaD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2023

وبقي توتنهام خامسا برصيد 53 نقطة لكنه لعب مباراتين أكثر من نيوكاسل ومانشستر يونايتد، علما بأنه سيواجه نيوكاسل في المرحلة المقبلة.

وفي ظل الصراع بين مانشستر سيتي وأرسنال على لقب الدوري، تتنافس الفرق الأخرى على المقعدين الأخيرين المؤهلين للمسابقة القارية الكبرى.

واستمر تشلسي في عروضه السيئة، على الرغم من تعيين مدرب جديد هو فرانك لامبارد الذي خسر أول 3 مباريات له مع فريقه السابق، وكانت الأخيرة اليوم على أرضه أمام برايتون 1-2.