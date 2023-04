مانشستر سيتي يشدّد الخناق على أرسنال وخسارة مفاجئة لنيوكاسل وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي الضغط على المتصدر أرسنال بفوزه على ضيفه ليستر سيتي 3-1 اليوم السبت في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي، في حين فتحت خسارة كل من نيوكاسل وتوتنهام الباب أمام مانشستر يونايتد لتعزيز حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع سيتي رصيده إلى 70 نقطة مقابل 73 لأرسنال، الذي يحلّ ضيفا على جاره وستهام غدا الأحد.

وبعد 4 دقائق من بداية المباراة، افتتح المدافع جون ستونز التسجيل لسيتي بتسديدة عالية سكنت الزاوية العليا للشباك.

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لسيتي إثر لمسة يد داخل المنطقة، انبرى لها بنجاح مهاجمه النرويجي العملاق إيرلينغ هالاند في الدقيقة 13.

وسرعان ما أضاف هالاند الهدف الثالث عندما استلم كرة أمامية من صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين، فسار بها بضعة أمتار قبل أن يسددها في الشباك في الدقيقة 25.

وعادل هالاند بهدفه الـ31 الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجل في موسم واحد يتضمن 38 مباراة، ليتقاسمه مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول موسم 2017-2018.

أما الرقم القياسي المطلق في الدوري الممتاز فهو 34 هدفا سجلها كل من أندي كول وألان شيرر عندما كان الدوري يتضمن 42 مباراة، كما رفع هالاند رصيده هذا الموسم إلى 47 هدفا في مختلف المسابقات.

Erling Haaland has now 47 goals in 40 games as Manchester City player this season — and it’s 32 goals in Premier League. 👽✨ #MCFC pic.twitter.com/jJO3Ko5syE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2023