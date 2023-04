"لا يمكن إنفاق الملايين على لاعب ثم تركه".. غوارديولا: نعمل 24 ساعة يوميا للحفاظ على هالاند

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن الجهاز الطبي لفريقه يعمل طوال الوقت لكي يحافظ على جاهزية المهاجم والهداف النرويجي إيرلينغ هالاند.

وانضم هالاند إلى سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني قبل انطلاق الموسم الجاري، وسجل المهاجم النرويجي 47 هدفا مع الفريق في كل المسابقات، وهو رقم قياسي لأي لاعب من الدوري الإنجليزي.

وكانت هناك مخاوف بشأن لياقة هالاند قبل انتقاله إلى سيتي بعدما غاب عن 16 مباراة مع دورتموند الموسم الماضي، لكن هداف الدوري الإنجليزي لم يبتعد إلا عن 4 مباريات لسيتي هذا الموسم.

"CUIDAMOS DO HAALAND 24 HORAS POR DIA"! 🧘‍♂️🔥 Guardiola falou sobre o tratamento dos atletas no Manchester City e a importância dos cuidados fora do campo no clube. Olha só! #CasaDaChampions pic.twitter.com/kUD82OYtFH

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 14, 2023