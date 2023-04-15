"لا يمكن إنفاق الملايين على لاعب ثم تركه".. غوارديولا: نعمل 24 ساعة يوميا للحفاظ على هالاند

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن الجهاز الطبي لفريقه يعمل طوال الوقت لكي يحافظ على جاهزية المهاجم والهداف النرويجي إيرلينغ هالاند.

وانضم هالاند إلى سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني قبل انطلاق الموسم الجاري، وسجل المهاجم النرويجي 47 هدفا مع الفريق في كل المسابقات، وهو رقم قياسي لأي لاعب من الدوري الإنجليزي.

وكانت هناك مخاوف بشأن لياقة هالاند قبل انتقاله إلى سيتي بعدما غاب عن 16 مباراة مع دورتموند الموسم الماضي، لكن هداف الدوري الإنجليزي لم يبتعد إلا عن 4 مباريات لسيتي هذا الموسم.

"CUIDAMOS DO HAALAND 24 HORAS POR DIA"! 🧘‍♂️🔥 Guardiola falou sobre o tratamento dos atletas no Manchester City e a importância dos cuidados fora do campo no clube. Olha só! #CasaDaChampions pic.twitter.com/kUD82OYtFH — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 14, 2023

وقال غوارديولا "لا أعرف ما فعله في دورتموند، لكن نحن نهتم به 24 ساعة. لدينا أطباء وأخصائيون رائعون، وهم يدعمونه في كل ثانية على مدار اليوم. من الصعب أن نفهم لماذا تنفق الكثير من المال (على ضم لاعب) ثم تتركه. لا أعرف ما تفعله الأندية الأخرى".

وأكد غوارديولا أنه من المهم الحفاظ على جاهزية هالاند في ظل أن سيتي يخوض مباراة كل 3 أو 4 أيام.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق 3 نقاط خلف أرسنال المتصدر، وينافس سيتي أيضا في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقاد هالاند فريقه مانشستر سيتي لاكتساح بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-صفر في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتسجيله هدفا وصناعة آخر.

واليوم السبت سجل هالاند هدفين في مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى 47 هدفا، في 40 مباراة بجميع البطولات، منذ انطلاق الموسم الجاري 2022-2023.

وذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن هذه الحصيلة من الأهداف لم يتمكن أي لاعب في إنجلترا من الوصول إليها.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والهولندي رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد الأسبق، وسجل كل منهما 44 هدفا في موسمي 2017-2018، و2002-2003 على التوالي.

وبهدفه في مرمى بايرن ميونخ، رفع هالاند رصيده في دوري أبطال أوروبا إلى 11 هدفا، منها 5 في مباراة واحدة، وكان ضحيته لايبزيغ، في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة.

وفي المجمل، وصل هالاند إلى هدفه رقم 34 في دوري أبطال أوروبا، سجلها في 26 مباراة فقط.