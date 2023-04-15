شاهد – عمره 10 سنوات واسمه خليل.. مهارة ناشئ تشلسي تخطف الأنظار

في الوقت الذي يمر فيه تشلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بأزمة كبيرة على مستوى النتائج محليا، أعاد لاعب طفل، الأمل في قلوب مشجعي "البلوز" بمستقبل مشرق.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو، لطفل يُدعى خليل ميتشل يبلغ من العمر 10 سنوات، أظهرت مهارات استثنائية للاعب في سنه.

ويشارك فريق تشلسي للناشئين إلى جانب أندية أخرى في بطولة مايوركا الإسبانية لعام 2023، وهي بطولة مخصصة لصغار السن بعمر 10 أعوام وأقل.

L’action pleine de technique du jeune Khalil avec les U10 😳 pic.twitter.com/ITzAMGH2P0 — Chelsea FR (@ChelseaFrance) April 14, 2023

ولمع اسم الطفل خليل ميتشل، الذي أدى بطريقة ساحرة ولافتة، جعلته حديث مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفت ما يقدمه "بالسحر الخالص".

وذهب الطفل ميتشل إلى أبعد من ذلك حيث نال جائزة أفضل لاعب في البطولة، في وقت تمنت فيه جماهير تشلسي لو أنه كان لاعبا بالفريق الأول.

وأثنت صحيفة "سبورت" (SPORT) الكتالونية على موهبة تشلسي، مؤكدة أنه أبهر متابعي بطولة مايوركا بمهاراته التقنية العالية وأظهر أنه مشروع لاعب كبير في المستقبل القريب.

ويأتي تألق خليل في وقت سقط فيه تشلسي اليوم السبت على أرضه في ملعب ستامفورد بريدج أمام ضيفه برايتون بنتيجة 1-2، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، وبذلك تجمد رصيد الفريق عند 39 نقطة، في المركز الـ11.

وفي دوري أبطال أوروبا خسر "البلوز" الأربعاء الماضي أمام مضيفه ريال مدريد 0-2 في ذهاب الدور ربع النهائي، ويتعين عليه الفوز الثلاثاء المقبل بفارق 3 أهداف إذا ما أراد التأهل للدور نصف النهائي وإنعاش آماله في الفوز ببطولة هذا الموسم.