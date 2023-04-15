بايرن ميونخ يتمسك بصدارة الدوري الألماني رغم تعادله.. وشتوتغارت يوقف انتصارات دورتموند

حافظ بايرن ميونخ على صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، رغم تعادله المخيب اليوم السبت مع ضيفه هوفنهايم 1-1 في الجولة الـ28 من المسابقة، بعد أيام معدودة على سقوطه المذل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستفاد الفريق "البافاري" من سقوط مطارده المباشر بوروسيا دورتموند في فخ التعادل أيضا بطريقة مثيرة مع شتوتغارت بنتيجة 3-3، إذ رفع رصيده إلى 59 نقطة مقابل 57 لمنافسه.

ويبدو أن مشوار بايرن نحو الاحتفاظ بلقب الدوري لن يكون سهلا على الإطلاق، لكنه نجح اليوم السبت على الأقل في البقاء أمام دورتموند، مستفيدا من الروح القتالية لشتوتغارت الذي عوض تخلفه بهدفين نظيفين ثم بهدف في الوقت بدل الضائع ليفرض التعادل على ضيفه دورتموند 3-3، رغم النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 39.

وأنهى بايرن الشوط الأول متقدما بهدف وحيد سجله الفرنسي بنجامان بافارد في الدقيقة 17 إثر ركلة ركنية وصلت على إثرها الكرة إلى مواطنه كينغسلي كومان، الذي اختبر حظه بتسديدة لكنه أخفق لتصل الكرة إلى بافارد الذي تابعها بين ساقي الحارس أوليفر باومان.

وحصل النادي البافاري على فرص بالجملة لتعزيز تقدمه في الشوط الثاني لكنه لم يستثمرها، ليدفع الثمن في الدقيقة 71 حين نفذ الكرواتي أندري كرامارايتش ركلة حرة رائعة في شباك الحارس السويسري يان سومر.

وفي شتوتغارت، بدا أن دورتموند سيستفيد تماما من تعادل بايرن مع هوفنهايم القادم إلى ميونخ على خلفية 3 انتصارات متتالية، بتقدمه بهدفي العاجي سيباستيان هالر الذي سجل بعد عرضية من الهولندي دولين مالين في الدقيقة 26، وسجل الهدف الثاني إثر ركلة ركنية في الدقيقة 33.

وأعاد الفرنسي تانغي كوليبالي الأمل لصاحب الأرض بتقليصه الفارق في الدقيقة 77، ثم اكتملت العودة عندما نجح يوشوا فاغنومان في إدراك التعادل في الدقيقة 84 إثر ركلة ركنية.

📸- فرحه مشجعي بايرن ميونيخ بعد تسجيل شتوتغارت لهدف التعادل ضد بوروسيا دورتموند👏🔥. #منبر_البايرن pic.twitter.com/sKo8WLxVih — منبر البايرن (@MnbrBayern) April 15, 2023

واعتقد دورتموند أنه حسم اللقاء حين نجح البديل الأميركي جيوفاني رينا في تسجيل هدف التقدم 3-2، لكن البديل الآخر الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا أنقذ نقطة لصاحب الأرض بعد عرضية من فاغنومان، رافعا رصيد فريقه إلى 24 نقطة في المركز الـ16 الذي يؤهل صاحبه لخوض الملحق مع ثالث الدرجة الثانية.