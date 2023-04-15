آثار اللكمة بدت واضحة عليه.. أول ظهور لساني لاعب بايرن ميونخ بعد الاشتباك مع ساديو ماني

ظهر الدولي الألماني ليروي ساني، لاعب بايرن ميونخ، للمرة الأولى منذ اللكمة التي تلقاها من زميله السنغالي ساديو ماني عقب خسارة الفريق أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ساني مباراة فريقه ضد هوفنهايم، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الألماني، من البداية قبل أن يقرر مدربه توماس توخيل تبديله في الدقيقة 59، ليترك مكانه لزميله ماتياس تيل.

وأثناء الإحماء، بدت على ساني آثار واضحة جدا على شفته من اللكمة التي تعرض لها من ماني.

Leroy Sane's swollen lip before the match today 😬 pic.twitter.com/rFeBAtF3ju — ESPN FC (@ESPNFC) April 15, 2023

وعلقت صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية "أزمة بايرن ميونخ منتصف الأسبوع الماضي باتت الآن واضحة على أرض الملعب"، في إشارة منها إلى اللكمة التي وجهها ساديو ماني إلى وجه زميله ساني.

وأضافت "ساني لعب وآثار الكدمات، التي لطالما حاول إخفاءها خلال الأيام القليلة الماضية، واضحة تماما على شفته".

وكان بايرن ميونخ قد أعلن عقوبة الدولي السنغالي، حيث اُستبعد من قائمة الفريق لمواجهة هوفنهايم، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية، لم يتم الكشف عن قيمتها، لكن تقارير ألمانية أكدت أنها بلغت نصف مليون يورو.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة بايرن ميونخ وهوفنهام، دافع توماس توخيل عن ماني.

وقال توخيل "بالنسبة إلى ساديو، أنا محاميه الأول وأول من يدافع عنه، أنا أعرفه منذ مدة طويلة كما أعرف محيطه جيدا، وأعرفه محترفا رائعا، لم أر قط منه أي شيء يمكننا أن نلومه عليه".

وأضاف "لم أر ما حدث بينهما لأنني كنت في غرف الملابس، لكني تحدثت مع الإدارة بسرعة كبيرة خلال المساء، لقد كان ذلك ضروريا".

Leroy Sane pictured warming up for Bayern Munich today 😳 Sadio Mane definitely left a mark 🥊😬 pic.twitter.com/UvfKExQUEM — SPORTbible (@sportbible) April 15, 2023

وأتمّ توخيل "كان موقفا صعبا، وكان من المهم أن نصحح الأمور، قمنا بتنقية الأجواء، والطريقة التي تعامل بها الاثنان (بعد ذلك) كان لها دور كبير".

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" (skysports)، أكدت بعد خسارة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي، أن ماني وساني دخلا في جدال حاد على أرض الملعب خلال المباراة.

وتطوّر الخلاف بين الثنائي داخل غرفة الملابس ليتحول إلى عراك بالأيدي، حيث وجه ماني لكمة إلى وجه ساني، لينزف الثاني الدم من شفته، قبل أن يتدخل زملاؤهما بينهما لفض الاشتباك.

وأوضحت "سكاي سبورتس" أنه عند عودة الفريق إلى ميونخ، استقل ساني الحافلة مع الفريق، في حين نُقل ماني بمفرده إلى مقر النادي.