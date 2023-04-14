"لا يمكن لطفل شراء سيارة فيراري".. كلوب يُقر بصعوبة تعاقد ليفربول مع بيلينغهام

أقر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، بصعوبة التعاقد مع جود بيلينغهام نجم بوروسيا دورتموند، الذي لطالما كان هدفا للنادي المتعثر خلال الموسم الحالي بعد خروجه من جميع المسابقات وصعوبة مشاركته بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكان ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع بيلينغهام وسط منافسة مع أندية أخرى، لكن كلوب قال إن ناديه يفتقر أحيانا إلى الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافه في سوق الانتقالات.

وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية طيلة الأسبوع الجاري أن ليفربول استسلم في سباق التعاقد مع بيلينغهام المرشح لكي يكون أحد أكبر الصفقات الصيفية بقيمة تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني (114 مليون يورو).

Klopp on Bellingham: “I don’t know why we talk about things we theoretically can’t have”. 🔴 #LFC “If a child says he wants a Ferrari for Christmas, you say we can’t afford it and you can’t drive!”. “What we need and what we want, we try absolutely everything to go and get it”. pic.twitter.com/LyL2mxH70V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2023

ورفض كلوب التحدث على وجه التحديد عن بيلينغهام عندما سُئل عن إمكانية التعاقد معه، وقال "يجب أن تكون واعيا بما يمكننا القيام به والعمل على ضوء ذلك. نحن لسنا أطفالا. إذا سألت طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات ماذا تريد هدية لعيد الميلاد؟ ويجيب أنه يريد سيارة فيراري، فلن تقول: فكرة جيدة، ستقول: إنها مكلفة جدا وعلى أي حال لا يمكنك القيادة".

وختم كلوب (55 عاما) حديثه بالقول "ما نريده وما نحتاجه، نفعل كل ما في وسعنا للحصول عليه. ولكن هناك أوقات يتعين عليك فيها قبول أن هذا الأمر أو ذاك غير ممكن، ونمضي قدما".

وأوضحت الصحافة الإنجليزية أيضا أن ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي هما الآن الناديان الأقرب للحصول على خدمات لاعب الوسط الواعد البالغ من العمر 19 عاما (24 مباراة دولية، هدف واحد).