توخيل اعتبر نفسه محاميه الأول وساني طلب مسامحته.. بايرن ميونخ يفرض عقوبة مالية ضخمة على ماني

كشف تقارير ألمانية تفاصيل العقوبة المالية التي فرضها نادي بايرن ميونخ على لاعبه السنغالي ساديو ماني، بعد شجاره مع زميله ليروي ساني، وتوجيه لكمة له عقب خسارة الفريق أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودخل الثنائي في مشادة وجدال حاد داخل ملعب "الاتحاد" خلال المباراة، قبل أن تتجدد الأزمة في غرفة الملابس ويتطور الأمر إلى عراك بالأيدي، حيث وجّه ماني لكمة إلى وجه زميله الذي نزف من شفته.

وبحسب موقع "غول" (GOAL) العالمي، فإن إدارة بايرن ميونخ فرضت مجموعة من العقوبات على ماني، من بينها غرامة مالية تبلغ 500 ألف يورو.

وأضاف أن النادي استبعد اللاعب من مباراة الفريق المقررة غدا السبت ضد هوفنهايم في الجولة الـ28 من الدوري الألماني، مشيرا إلى أن بايرن يعتقد أن الأزمة انتهت عند هذا الحد.

بدورها، قالت صحيفة "بيلد" (BILD) الألمانية إن ساني رغم تعرضه للاعتداء من ماني، فإنه طلب من إدارة النادي عدم إنهاء عقد اللاعب والتساهل في العقوبات، وأكدت أنه ليس لديه أي مشاعر سيئة تجاه زميله.

🚨 Leroy Sané asked Bayern’s management not to punish Sadio Mané heavily and not to exclude him from the team.

أما شبكة "تي زد" (TZ) الألمانية فقالت إن ماني يعيش خلال هذه الفترة حالة نفسية سيئة بسبب وفاة عمته التي كان يرتبط معها بعلاقة وثيقة جدا، وقد يكون ذلك من بين أسباب توتره ومشاجرته مع ساني.

من ناحية أخرى، قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ اليوم الجمعة إنه "المحامي الأول والمدافع الأول" عن ساديو ماني عقب معاقبته من طرف إدارة النادي بالإيقاف لمباراة واحدة.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عشية استضافة هوفنهايم، "ساديو، أنا محاميه الأول وأول مدافع عنه. لقد عرفته منذ مدة طويلة، وأنا أعرف محيطه. أعرفه حصريا محترفا رائعا، لم أر قط، قط، قط، أي شيء يمكننا أن نلومه عليه".

Tuchel: “I'm here to defend Mané. I've known him for a very long time and only know him as an absolute professional. I also know his entourage. He has never been guilty of anything”. 🔴 #Mané

“It was against the code of conduct, he recognized it and apologized”, via @iMiaSanMia. pic.twitter.com/Zhh6bPgV2B

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2023