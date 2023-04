يملك أسهما في شركة قيمتها 11 مليار يورو.. لاعب أرسنال السابق يخطط للاستحواذ على النادي

ألمح الفرنسي ماتيو فلاميني، لاعب أرسنال السابق، إلى إمكانية شراء حصة من أسهم النادي الإنجليزي في المستقبل.

ويعدّ فلاميني (39 عاما) واحدا من أغنى لاعبي كرة القدم المعتزلين، خاصة أنه يملك شركة مهتمة بالمشاريع المتعلقة بصداقة البيئة.

وأسس فلاميني شركته المستدامة "جي إف بايوكيميكالز" (GF Biochemicals) عام 2008، بالشراكة مع شخص يُدعى باسكوال غراناتا، لكن نجم أرسنال السابق يملك حاليا 60% من أسهمها، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها.

Mathieu Flamini on joining Arsenal: "When I met with Arsène (Wenger), he made me feel like I was one of his priorities. It was time for me to leave. On one side I was pushed out and, on the other side, I had the pull of the opportunity presented by Arsene. Arsenal at the time was… pic.twitter.com/Nb7WQYmnxY

— Gunners (@Gunnersc0m) April 12, 2023