هل يندم ريال مدريد على عدم حسم مواجهة تشلسي في البرنابيو؟

قال تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد إن زملاءه كانوا منزعجين لعدم حسم المواجهة أمام ضيفهم تشلسي، رغم الفوز بهدفين دون رد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وانتصر "الملكي" حامل اللقب بفضل ثنائية كريم بنزيمة وماركو أسينسيو في العاصمة الإسبانية، ولعب "البلوز" بـ10 لاعبين لأكثر من نصف ساعة بعد طرد بن تشيلويل.

وقال كورتوا إن الفريق شعر بالإحباط بعد المباراة.

وأضاف حارس مرمى تشلسي السابق "في كل مرة تخوض فيها مباراة كبيرة في أدوار خروج المغلوب تشعر بأنه كان يجب عليك حسم المواجهة مبكرا".

وتابع "إنها نتيجة جيدة لكننا محبطون لأننا لم نسجل الهدف الثالث أو حتى الرابع. أتمنى ألا نندم على ذلك عندما نواجه (تشلسي) الأسبوع المقبل".

وسيطر ريال مدريد على المباراة بملعب "سانتياغو برنابيو"، لكن تشلسي صنع العديد من الفرص، وتألق كورتوا في إنقاذ مرماه من فرصة لرحيم سترلينغ بعد افتتاح بنزيمة التسجيل لصاحب الأرض.

وتابع الحارس البلجيكي البالغ عمره 30 عاما "(تشلسي) شكل خطورة في بداية المباراة بفضل الهجمات المرتدة. الفرصة التي أنقذتها بعد هدفنا الأول كانت مهمة.. لو أدرك تشلسي التعادل لتعرضنا لضربة نفسية. أنا سعيد بإنقاذ هذه الفرصة".

وأشار كورتوا إلى أن ريال مدريد سيدخل مباراة الإياب في "ستامفورد بريدج" وهو يضع في حسبانه "أن المباراة الأولى انتهت بالتعادل".

وأضاف "سنحاول البدء بقوة الأسبوع المقبل. هدفنا هو التسجيل أولا والفوز مرة أخرى".