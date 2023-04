"لن يصل إلى نعل حذاء غوارديولا".. لاعب ريال مدريد السابق يشن هجوما لاذعا على مورينيو

شن الدولي الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو، هجوما قاسيا على البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب الحالي لفريق روما، مؤكدا أن البرتغالي لن يصل إلى مستوى بيب غوارديولا مهما فعل.

وقال كاسانو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية "لا يمكنني الحكم على مورينيو كشخص، لكني سأستمر في انتقاد عمله على صعيد كرة القدم".

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق "صحيح أنه فاز مع روما ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، لكنه يتورط دائما بشجارات وكوارث مع اللاعبين ويهينهم، كما يتصرف بحماقة كبيرة".

وواصل كاسانو "لقد فاز بالعديد من الألقاب، لكن أنا لا أهتم بالألقاب، أحب لعب كرة القدم من أجل إمتاع الجمهور".

وتابع: "فاز (مورينيو) بألقاب ولعب كرة قدم سيئة، عليه أن يفهم أنه مدرب فقير، لن يمكنه الوصول إلى نعل حذاء غوارديولا، لأنه (بيب) ظاهرة بينما مورينيو مدرب مروّع".

ودأب كاسانو (40 عاما)، على انتقاد طريقة عمل وتدريب مورينيو، حيث يرى الإيطالي أن البرتغالي "لم يعط شيئا لكرة القدم".

لكن "السبيشل ون" رد على كاسانو بالقول إن "لا أحد يتذكره في فترة وجوده بريال مدريد، إلا بالقميص الذي ظهر به وقت تقديمه".

وأكد كاسانو خلال تصريحاته الجديدة أنه لم يتحدث عن مورينيو من ناحية شخصية بسوء، لأنه "لا يعرفه ولا يمكن الحكم عليه كشخص، أما كمدرب فهو صفر".

وختم كاسانو "عندما تنتهي مسيرة مورينيو التدريبية، بعد 3 أيام لن يتذكره أحد، كان يجب عليه أن يتعلم من سباليتي (لوتشيانو) أو دي زربي (روبيرتو)، اللذين جعلا فرقهما تلعب كرة قدم رائعة".

🎙️ Antonio Cassano: "Mourinho will not even serve as a shoelace for Guardiola because Pep is a phenomenon and Mourinho is horrible coach.

I don't care about the titles he won, he can put them in his a**. He won them with obscene football, anti-football." 😠 pic.twitter.com/PiNzxH0r0z

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 13, 2023