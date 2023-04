غائب منذ أشهر وموعد عودته مجهول.. "لغز" إصابة ديمبلي يشعل أزمة في برشلونة

تثير الحالة البدنية للفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة قلق مسؤولي النادي الكتالوني، بعد أن طالت مدة غيابه أكثر من المتوقع بكثير، ليطرح ذلك تساؤلات بشأن قدرات الطاقم الطبي للفريق.

ولم يكن ديمبلي اللاعب الوحيد الذي غاب أكثر من المتوقع، بل امتدت حالة القصور الطبية إلى زملائه بيدري غونزاليس، وفرينكي دي يونغ، وأندرياس كريستنسن.

لكنَّ حالة ديمبلي هي أكثر ما يهز أركان برشلونة، وفق ما ذكر موقع "بارسا يونيفيرسال" (Barca Universal) الإسباني، حيث مرت 3 أشهر على إصابته، ولا يوجد حتى الآن موعد معروف لعودته إلى الملاعب.

وأُصيب ديمبلي في مباراة برشلونة التي حلّ فيها ضيفا على جيرونا يوم 28 يناير/كانون الثاني 2023، ضمن الجولة التاسعة عشرة من "الليغا".

وبعد ساعات من ذلك، أعلن النادي -في بيان مختصر- أن الفحوص التي أُجريت لديمبلي أظهرت إصابته في المستقيم الأمامي من فخذه اليسرى، مؤكدا أن "موعد عودته مرتبط بتطور حالته".

ويُعتبر ديمبلي (25 عاما) عنصرا أساسيا لا غنى عنه في تشكيلة مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز الذي عوّل عليه كثيرا منذ انطلاق الموسم الجاري 2022-2023.

واعتبر الموقع المقرّب من برشلونة أن انتكاسة ديمبلي شكّلت ضربة كبيرة للفريق، وساهمت في خروجه من بطولتي كأس ملك إسبانيا والدوري الأوروبي.

وكان برشلونة يأمل في عودة ديمبلي قبل موقعة كلاسيكو الدوري الإسباني ضد الغريم ريال مدريد يوم 19 مارس/آذار 2023، لكن عملية شفاء الدولي الفرنسي سارت بشكل أبطأ مما هو متوقع، ليبقى حبيس المدرجات لفترة أخرى.

Fun fact: Pedri and Dembele should have been back in late February. It is currently April pic.twitter.com/WmZ0mcwtMo

— Zayed (@FCB__Messi10_) April 11, 2023