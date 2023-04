شاهد.. مهارة أنشيلوتي تخطف الأضواء في مواجهة ريال مدريد وتشلسي

صدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المشجعين بإظهاره المهارة والسيطرة على الكرة على الخطوط الجانبية خلال فوز "الميرينغي" على تشلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخطا فريق أنشيلوتي خطوة نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه بهدفين دون رد على البلوز في البرنابيو أمس الأربعاء.

وافتتح كريم بنزيمة التسجيل في الشوط الأول قبل أن يضاعف البديل ماركو أسينسيو تقدم أصحاب الأرض.

وطرد بن تشيلويل من صفوف تشلسي مع استمرار معاناة البلوز في المباراة الثانية لفرانك لامبارد.

وأظهر أنشيلوتي المعروف بهدوئه ومظهره الرائع على خط التماس أنه لا يزال يتمتع بالمهارة الكروية أثناء المباراة، حيث روض الكرة التي جاءت في طريقه وسيطر عليها بمهارة وهو يضع يده في جيوبه، ثم أعادها إلى أرض الملعب في عرض مهاري تفاعل معه جمهور البرنابيو.

Anyone catch this from Carlo Ancelotti last night? ⚽️

Just 63-years-old 🍷 pic.twitter.com/dpZUJZZbGv

— LiveScore (@livescore) April 13, 2023