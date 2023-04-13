شاهد.. مهارة أنشيلوتي تخطف الأضواء في مواجهة ريال مدريد وتشلسي
صدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المشجعين بإظهاره المهارة والسيطرة على الكرة على الخطوط الجانبية خلال فوز "الميرينغي" على تشلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وخطا فريق أنشيلوتي خطوة نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه بهدفين دون رد على البلوز في البرنابيو أمس الأربعاء.
وافتتح كريم بنزيمة التسجيل في الشوط الأول قبل أن يضاعف البديل ماركو أسينسيو تقدم أصحاب الأرض.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2023
⚽️أسينسيو يضاعف النتيجة للملكي من تسديدة أرضية ساحقة
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2023
وطرد بن تشيلويل من صفوف تشلسي مع استمرار معاناة البلوز في المباراة الثانية لفرانك لامبارد.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2023
وأظهر أنشيلوتي المعروف بهدوئه ومظهره الرائع على خط التماس أنه لا يزال يتمتع بالمهارة الكروية أثناء المباراة، حيث روض الكرة التي جاءت في طريقه وسيطر عليها بمهارة وهو يضع يده في جيوبه، ثم أعادها إلى أرض الملعب في عرض مهاري تفاعل معه جمهور البرنابيو.
Anyone catch this from Carlo Ancelotti last night? ⚽️
Just 63-years-old 🍷 pic.twitter.com/dpZUJZZbGv
— LiveScore (@livescore) April 13, 2023
— follow @cr7stianos (@cr7stianos7) April 12, 2023
واستمتع أنشيلوتي البالغ من العمر 63 عاما بمسيرة امتدت 15 عاما في الملاعب، حيث لعب مع بارما وروما وميلان.
وسجل أنشيلوتي -الذي كان لاعب خط وسط- 35 هدفا في 350 مباراة قبل أن يخوض مسيرة تدريبية رائعة، ويسعى حاليا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة.