شاهد.. ريال مدريد يهزم تشلسي وميلان يحسم موقعة نابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

خطا ريال مدريد الإسباني خطوة مهمة نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه تشلسي الإنجليزي بثنائية نظيفة، في وقت حسم فيه ميلان مواجهة إيطالية خالصة بفوزه على نابولي بهدف دون ردّ.

ففي المباراة الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو، حقق ريال مدريد الأهم وخرج فائزا بهدفين على تشلسي، بتسجيله هدفا في كل شوط، ليقطع نصف الطريق نحو الوصول إلى الدور قبل النهائي.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 21 التسجيل مستفيدا من كرة ارتدت من الإسباني كيبا أريزابالاغا حارس تشلسي، بعد تسديدة من البرازيلي فينسيوس جونيور.

وهذا الهدف رقم 90 في مسيرة بنزيمة في دوري أبطال أوروبا خلال 149 مباراة، وهو الثامن له في الدور ربع النهائي.

وأضاف البديل ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 74 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، مستفيدا من النقص العددي في صفوف البلوز، عقب طرد ظهيره الأيسر بن تشيلويل في الدقيقة 59 بعد تدخله القوي على البرازيلي رودريغو.

وفي المباراة الثانية على ملعب سان سيرو، حقق ميلان فوزا على نابولي بهدف دون رد، يدين به لنجم وسطه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الذي سجل الهدف الوحيد من تسديدة قوية في الدقيقة 40.

وهذا الفوز هو الثاني على التوالي لميلان على نابولي خلال نحو 10 أيام، بعد انتصاره عليه مطلع الشهر الحالي برباعية دون رد في الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب من الدور ربع النهائي الأسبوع المقبل، إذ يستضيف تشلسي نظيره ريال مدريد يوم الثلاثاء، وفي نفس اليوم يلتقي نابولي مع ميلان.

وفي اليوم التالي، يلعب بايرن ميونخ الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي مع بنفيكا البرتغالي.