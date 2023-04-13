شاهد.. ريال مدريد يهزم تشلسي وميلان يحسم موقعة نابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
خطا ريال مدريد الإسباني خطوة مهمة نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه تشلسي الإنجليزي بثنائية نظيفة، في وقت حسم فيه ميلان مواجهة إيطالية خالصة بفوزه على نابولي بهدف دون ردّ.
ففي المباراة الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو، حقق ريال مدريد الأهم وخرج فائزا بهدفين على تشلسي، بتسجيله هدفا في كل شوط، ليقطع نصف الطريق نحو الوصول إلى الدور قبل النهائي.
وافتتح الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 21 التسجيل مستفيدا من كرة ارتدت من الإسباني كيبا أريزابالاغا حارس تشلسي، بعد تسديدة من البرازيلي فينسيوس جونيور.
الفرنسي كريم بنزيمة يضع ريال مدريد في المقدّمة بعد تمهيد رائع من البرازيلي فينيسيوس جونيور (1-0)
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2023
وهذا الهدف رقم 90 في مسيرة بنزيمة في دوري أبطال أوروبا خلال 149 مباراة، وهو الثامن له في الدور ربع النهائي.
وأضاف البديل ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 74 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، مستفيدا من النقص العددي في صفوف البلوز، عقب طرد ظهيره الأيسر بن تشيلويل في الدقيقة 59 بعد تدخله القوي على البرازيلي رودريغو.
⚽️أسينسيو يضاعف النتيجة للملكي من تسديدة أرضية ساحقة
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2023
وفي المباراة الثانية على ملعب سان سيرو، حقق ميلان فوزا على نابولي بهدف دون رد، يدين به لنجم وسطه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الذي سجل الهدف الوحيد من تسديدة قوية في الدقيقة 40.
الجزائري إسماعيل بن ناصر يفتتح التسجيل لميلان 🔥⚽️🇩🇿#دوري_أبطال_أوروبا #ميلان_نابولي #ميلان pic.twitter.com/w8wHhaGwE2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2023
وهذا الفوز هو الثاني على التوالي لميلان على نابولي خلال نحو 10 أيام، بعد انتصاره عليه مطلع الشهر الحالي برباعية دون رد في الدوري الإيطالي.
ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب من الدور ربع النهائي الأسبوع المقبل، إذ يستضيف تشلسي نظيره ريال مدريد يوم الثلاثاء، وفي نفس اليوم يلتقي نابولي مع ميلان.
وفي اليوم التالي، يلعب بايرن ميونخ الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي مع بنفيكا البرتغالي.