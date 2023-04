شاهد- بعد أن لكم ماني زميله ساني.. هل يعاقب بايرن ميونخ النجم السنغالي؟

ظهر النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ مبتسما لدى وصوله مركز تدريب الفريق اليوم الخميس قبل محادثات مع إدارة النادي، بعد أن لكم زميله ليروي ساني في وجهه خلال شجار غاضب داخل غرفة تبديل الملابس.

ووقع الشجار بين نجمي بايرن ميونخ بعد هزيمة بايرن بنتيجة 0-3 أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

وحسب ما ورد، ترك الحادث ساني بشفة مصابة، وقد تكون له عواقب وخيمة على ماني الذي سيلتقي كبار مسؤولي البايرن.

وشوهد اللاعبان يشاركان في تدريب الفريق اليوم الخميس، وظهرا في صور ومقاطع فيديو وهما يركضان على بعد أمتار من بعضهما بعضا، بعد الاجتماع مع إدارة الفريق.

ويشير موقع "بيلد" (BILD) الألماني إلى أن كلا من ساني وماني كانا حاضرين في اجتماع عُقد بين رؤساء النادي صباح اليوم الخميس.

🚨| Sadio Mané and Leroy Sané have apologised to their team-mates following their altercation in Manchester in Bayern Munich training today. pic.twitter.com/WMBmOLlVVx — Football Daily (@footballdaily) April 13, 2023

ويزعم الموقع أن إداريي بايرن أجروا محادثات طويلة مع وكيل أعمال ماني، إذ يواصلون البحث عن نتيجة لهذا الأمر ومن المرجح أن يقرروا بعد جلسة التدريب اليوم، وذلك وسط الحديث عن أن أوليفر كان وحسن صالح حميديتش ناقشا بالفعل العواقب المحتملة التي ستتخذ ضد السنغالي الدولي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا" أن ماني (31 عاما) سيقدم اعتذارًا لساني أمام بقية أعضاء فريق بايرن ميونخ في وقت لاحق اليوم، بينما تواصل إدارة البافاري تقييم الموقف.

وتعاقد البايرن الصيف الماضي مع ماني -الذي شارك في مباراة الذهاب كبديل في الدقيقة 69- مقابل 40 مليون يورو من ليفربول ولكنه عانى في أول موسم له مع الفريق البافاري.

وكشفت الشبكة عن أن هناك عقوبات ستصدر بحق ماني، بما في ذلك الغرامات والإيقافات وحتى إلغاء عقد اللاعب. وكان ماني وصل إلى التدريبات قبل ساعتين تقريبا من انطلاقها بغرض إجراء محادثات مع مسؤولي الأندية قبل الحصة التدريبية.

Frosty training at Bayern Munich today 🥶 pic.twitter.com/dANOwlOYv4 — ITV Football (@itvfootball) April 13, 2023

ووقع الحادث بعد وقت قصير من هزيمة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أول أمس الثلاثاء، واضطر لاعبو بايرن إلى فصل الجناحين بعد أن امتدت المشاجرة من أرض الملعب إلى النفق بعد انتهاء المباراة.

Leroy Sane appears to hide his lip injury after Sadio Mane punched his Bayern teammate in a bust-up after their defeat to Man City 📸 pic.twitter.com/RJPSlUEu8r — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 13, 2023

وفي الصور التي ظهرت صباح اليوم الخميس، بدا الجناح الألماني ساني وهو يغطي شفته المصابة من الصحفيين بعد عودته إلى ميونخ.

Leroy Sané hid his lower lip from the cameras when arriving back in Munich today [📸 @SkySportDE] pic.twitter.com/ZO0Ffj6KfK — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 12, 2023

ويقال إن ماني نقل بواسطة سيارة أخرى من مطار ميونخ، في حين استولى ساني على المدرب مع بقية الفريق.

وبالنسبة إلى للمدرب توماس توخيل، تشكل المشاجرة تحديا كبيرا وفوريا لبايرن الذي يريد التعافي من هزيمته أمام السيتيزنز. ومن المقرر أن يواجه بايرن -الذي يتصدر الدوري الألماني بفارق نقطتين فقط- هوفنهايم السبت المقبل ويجب عليه الفوز بالمباراة لتعزيز سيطرته على جدول ترتيب البوندسليغا.

ويستضيف الفريق البافاري "السيتيزنز" في إياب ربع نهائي البطولة القارية على ملعب "أليانز أرينا" يوم 19 أبريل/نيسان الجاري.