ريال مدريد ملكها وبنزيمة سيدها.. النجم الفرنسي يعود من جديد في دوري الأبطال

انطلق دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، والنجم الفرنسي كريم بنزيمة جاهز لقيادة ريال مدريد لأبعد نقطة ممكنة. ففي الموسم الماضي، وضع "لوس بلانكوس" في النهائي بتسجيله 10 أهداف في الأدوار الإقصائية.

وسجل قائد الريال -حتى الآن- 4 أهداف في ثمن وربع النهائي من البطولة القارية ليقدم أفضل نسخه هذا الموسم.

ولم يكن في حصيلة بنزيمة أي هدف في دور المجموعات، فلم يسجل أي هدف في 4 مباريات، لكنه الآن يحلق في الأدوار الإقصائية.

وكسر بنزيمة العقم التهديفي في المسابقة القارية الأم بهدفين في مرمى ليفربول على ملعب أنفيلد أكسباه تصفيق جماهير "الريدز". وواصل هوايته التهديفية في مباراة الإياب، وسجل الهدف الوحيد في تلك الليلة. كما قدم المساعدة لفينيسيوس، إذ ردّ البرازيلي الجميل أمس الأربعاء.

في حين كان بنزيمة غير متناسق في الثلثين الأولين من الموسم بسبب الإصابة، كان مصمما على العودة إلى أفضل مستوى له بعد التوقف الدولي الأخير، وهذا ما حصل بالضبط، فسجل "هاتريك" في شباك ريال بلد الوليد، وأخرى أمام برشلونة، وهدفا في مرمى تشلسي، ليصبح المجموع 7 أهداف في آخر 4 مباريات.

وأرقام الدولي الفرنسي السابق لا يستهان بها، إذ سجل 26 هدفا في 33 مباراة هذا الموسم، لكنه لا يزال بعيدًا عن الرقم 44 الذي سجله العام الماضي.

لكن ريال مدريد يعتمد على بنزيمة بشكل خاض لمواصلة مسيرته في البطولة القارية التي يُعد "الميرينغي" سيدها.