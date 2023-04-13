تضم الجزائري إسماعيل بن ناصر.. تشكيلة أفضل 11 لاعبا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن التشكيلة المثالية لمباريات الذهاب في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال، وضمت 5 لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي، وشهدت وجود الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم وسط ميلان الإيطالي.

وشهدت مباريات الذهاب تحقيق مانشستر سيتي فوزا عريضا على بايرن ميونخ الألماني 3-0، وإنتر ميلان الإيطالي على مضيفه بنفيكا البرتغالي 1-0، وريال مدريد الإسباني على ضيفه تشلسي الإنجليزي 2-0، وميلان الإيطالي على مواطنه نابولي 1-0.

واختير حارس ريال مدريد، الدولي البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى بفضل تألقه أمام تشلسي ومساهمته بخروج فريقه بشباك نظيفة.

وضم خط الدفاع 5 لاعبين، إذ وُجد جون ستونز لاعب مانشستر سيتي وزميله في الفريق البرتغالي روبن دياز، وإلى جانبهما أليساندرو باستوني من إنتر ميلان، وسيمون كاير من ميلان وديفيد ألابا من ريال مدريد.

وفي خط الوسط برز الجزائري إسماعيل بن ناصر بعد تألقه أمام نابولي وتسجيله هدف الفوز، وبجانبه وُجد برناردو سيلفا من مانشستر سيتي وزميله رودري وأمامهما فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وجاء النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي وحيدا في مركز رأس الحربة بعد تسجيله هدفا وصناعة آخر في بايرن ميونخ.

وكان من اللافت أن جميع اللاعبين في التشكيلة المثالية تكونوا من الفرق الأربعة الفائزة في مباريات الذهاب وهي: مانشستر سيتي (5 لاعبين)، ريال مدريد (3 لاعبين)، ميلان (لاعبان)، إنتر ميلان (لاعب واحد).

ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب من الدور ربع النهائي الأسبوع المقبل، إذ يستضيف تشلسي نظيره ريال مدريد الثلاثاء، وفي اليوم نفسه يلتقي نابولي مع ميلان.

وفي اليوم التالي، يلعب بايرن ميونخ مع مانشستر سيتي، وإنتر ميلان مع بنفيكا.